Skiroll, a Brescia la 7^ prova della Coppa Italia Nextpro

Lo Sc Schilpario ha disputato le gare di skiroll in mass start in tecnica classica

Il percorso da Rogno fino a San Vigilio con 5km dai Giovani/Seniores maschile e femminile

ROGNO- Oltre un centinaio alla 7^ prova della Coppa Italia Nextpro, 1° trofeo Bergamo-Brescia che si è svolta ieri, domenica. In gara dai più piccoli U10 Baby fino ai Master. Hanno gareggiato i Baby e Cuccioli per 0,5km, dai Ragazzi per 4km e dagli Allievi in su per i 5km.

Laura Colombo vince per le Giovani/Seniores, Aurora Invernizzi per le Allieve, Marco Combi per i Ragazzi, Mattia Combi per i Cuccioli e Paola Beri per la Master F2

Cinque vittorie per i lecchesi, nella Giovani/Seniores Laura Colombo (Cs Esercito) vince con 25’45”8, nelle Allievi Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) con 30’48”3, nei Ragazzi Marco Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII°) con 29’43”7, nei Cuccioli Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII°) con 1’34”4 e per la Master F2 Paola Beri (Nordik Ski Valsasina) con 27’03”9.

2° posto per Camilla Crippa per le Juniores

Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza) conclude al 2° posto 30’37”0, al 4° posto nella U18 Aspiranti conclude Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) al 4° posto con 31’12”7.

Il trofeo Bergamo-Brescia vince dal Cs Esercito davanti al Sc 13 Clusone, al 7° posto per il Nordik Ski Valsassina e 8° dello Sc Primaluna Giovanni XXIII°

Vince il trofeo per il Cs Esercito con 870 punti, al secondo posto lo Sc 13 Clusone con 808 punti e al 3° posto per la Pol Le Prese con 580 punti, le nostre società concludono al 7° Nordik Ski Valsassina con 218 punti e all’8° Sc Primaluna Giovanni XXIII° con 200 punti.

Le prime 10 posizioni per la categoria Giovani/Seniores maschile e femminile

Femminile.

1^ Laura Colombo 25’45”8 (Cs Esercito), 2^ Denise Dedei 25’49”0 (Cs Esercito), 3^ Martina Bellini 26’03”4 (Cs Esercito), 4^ Maria Gismondi 26’28”3 (Gr Fiamme Gialle), 5^ Maria Eugenia Boccardi 26’44”5 (Under Up Ski Team Bergamo), 6^ Elisa Sordello 26’54”2 (Sc Alpi Marittima), 7^ Paola Beri 27’03”9 (Nordik Ski Valsassina), 8^ Emilie Jeantet 27’36”1 (Cs Esercito), 9^ Lucia Isonni 28’39”9 (Cs Esercito), 10^ Laura Restagna 28’56”2 (Sc Valle Pesio).

Maschile:

1° Giuseppe Montello 20’20”0 (Cs Esecito), 2° Michael Galassi 20’24”0 (Sc Orsago), 3° Martin Coradazzi 21’04”3 (Cs Esercito), 4° Giacomo Gabrielli 21’19”5 (Cs Esercito), 5° Matteo Tanel 21’30”3 (Robinson Ski Team), 6° Giovanni Lorenzetti 21’31”2 (Team Futura Asd Whi), 7° Tommaso Dellagiacoma 21’32”1 (Sottozero Nordik Ski), 8° Riccardo Lorenzo Masiero 21’33”5 (Sc Valdobbiadene), 9° Luca Curti 21’41”8 (Sc Orsago); 10° Francesco Manzoni 22’16”6 (Cs Esercito).