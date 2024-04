Spettacolo. Al centro Pertini arriva l’illusionista Aurelio Paviato

Ex campione mondiale, per anni al “Maurizio Costanzo show”

Ultimo appuntamento del trittico dedicato a magia e illusionismo

Questa sera alle 21.30 nell’auditorium del centro civico “Pertini” di Lecco si concluderà il trittico di eventi dedicato a prestigiazione e mentalismo, organizzato dall’E507 Studio. Protagonista della serata sarà il prestigiatore Aurelio Paviato col suo spettacolo “Storie di un artigiano di illusioni“. I biglietti si possono acquistare direttamente sul sito www.e507.it.

“Lo spettacolo si pone l’obiettivo di far riscoprire in chiave moderna alcune delle classiche figure della prestigiazione. In sostanza i giochi saranno presentati con uno stile attuale, ma gli spettatori faranno comunque un piccolo viaggio nel tempo, andando a riscoprire una tradizione secolare attraverso divertenti aneddoti” dichiara..

Tra i tanti nomi che verranno citati ci sono quelli di Georges Méliès – universalmente considerato come il padre degli effetti speciali – e di Reginald Scot, membro del parlamento inglese che, nel 1584, scrisse il trattato “The Discoverie of Witchcraft”, il primo libro in cui un capitolo fu interamente dedicato ai giochi di prestigio.

La passione di Paviato per la magia nasce da ragazzino. Dopo qualche anno di lavoro insoddisfacente in banca, a partire dal 1987 ha intrapreso la carriera di prestigiatore professionista. Nel suo curriculum c’è un titolo di campione del mondo di “Close-up magic” e diverse apparizioni televisive in programmi nazionali come il “Maurizio Costanzo show”, oltre a una serie infinita di esibizioni e conferenze in tutto il mondo.

“Durante la serata eseguirò anche giochi di trecento, quattrocento anni fa, giochi che mantengono il loro fascino – conclude – anche il pubblico sarà coinvolto, in maniera divertente”.