Steppo Valsecchi e Lola Delnevo al Tg1 con la loro avventura on the road in Patagonia

Il loro viaggio in biciletta è salito alla ribalta delle cronache nazionali

“Cosa ha significato questo viaggio? La sensazione bellissima di esserci prese cura l’una dell’altra”

LECCO – Stefania “Steppo” Valsecchi e Lola Delnevo al Tg1. Nell’edizione delle 20 di martedì 14 marzo la maestra lecchese e l’alpinista bergamasca (membro dei Ragni di Lecco) hanno raccontato la loro avventura in biciletta e in handbike nella Terra del Fuoco in Patagonia.

Una storia di sport, avventura e amicizia che è salita alla ribalta delle cronache nazionali. Nel bellissimo servizio di pochi minuti le due protagoniste hanno raccontato fatiche, imprevisti, gioie e soddisfazioni del loro viaggio fino alla fine del mondo. “Cosa ha significato per me questo viaggio? – ha raccontato Steppo – La sensazione bellissima di esserci prese cura l’una dell’altra durante questi 1.500 chilometri”.