Strada. Il Gs Virtus Calco vince la prima prova del campionato regionale Csi

Secondo per la Polisportiva Bernate, terzo il Team Pasturo

Oltre 450 atleti e 33 società al via. I lecchesi vincono in 12 categorie

ARCORE (MB) – Prima prova del campionato regionale Csi di corsa su strada, in cabina di regia la Polisportiva Bernate che riesce a concludere al secondo posto tra le società con 1111. A vincere la prima giornata è il Gs Virtus Calco con ben 1574 punti e al terzo posto il Team Pasturo con 889 punti. Le altre società: 4° posto Asd Atl Leggera Melegnano con 563 punti, 5° posto Pol San Marco con 472 punti, 6° posto Csc Cortenova con 401 punti, 7° posto Lieto Colle con 385 punti, 8° posto Atl Alto Lario con 359 punti, 9° posto Atl Ravello con 343 punti e 10° posto B&rc Castiglione D’Adda con 330 punti. Le altre lecchesi: 13° posto Gso U Unite con 210 punti, 15° posto Us Derviese con 193 punti, 16° posto Pol Bellano con 182 punti, 17° posto Pol Oratorio 2B con 168 punti, 18° posto Gs Rogeno con 151 punti, 22° posto Gso San Giorgio con 50 punti, 23° posto Pol Valvarrone con 49 punti, 24° posto Pol Pagnona con 43 punti, 29° posto Pol Libertas Cernuschese con 25 punti e 30° posto Dilettantistica Premana con 23 punti.

Molto bene gli atleti lecchesi che vincono ben 12 categorie, 7 secondi posti e 9 terzi posti. Per il Team Pasturo 6 vittorie, 3 per la Virtus Calco, 2 per l’Us Derviese e 1 per Rogeno. Lorenzo Guido vince tra i Ragazzi, Gaia Rigamonti tra le Cadette, Federico Orlandi tra i Cadetti, Teresa Buzzella nelle Allieve, Marco Tiziano Fusi negli Allievi, Benedetta Buzzella nelle Juniores, Camilla Valsecchi nelle Seniores, Cinzia Cucchi nelle Amatori A, Giuseppe Molteni negli Amatori A, Jane Nicole Mabbott nella Amatori B, Dario Rigonelli negli Amatori B e Giovanna Cavalli nelle Veterane B.

Premi per tutti classificati: medaglia per tutti i Cuccioli, medaglia ai primi tre classificati dagli Esordienti fino agli Allievi, dagli Juniores fino ai Veterani B pacco gara e coppe alle 10 società.

Vincitori per ogni categoria e entro nei primi 10 lecchesi.

Esordienti: 1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 4^ Yasmin El Azzouzu (Virtus Calco), 7^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova), 9^ Ginevra Piazza (Csc Cortenova).

1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 4^ Yasmin El Azzouzu (Virtus Calco), 7^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova), 9^ Ginevra Piazza (Csc Cortenova). Esordienti: 1° Riccardo Mauro (Ctl3 Atletica), 3° Christian Galbusera (Virtus Calco), 5° Joele Borghetti (Virtus Calco), 6° Riccardo Campagnoli (Pol Bernate), 8° Thomas Gallina (Gso San Giorgio), 10° Giulio Redaelli (Team Pasturo).

1° Riccardo Mauro (Ctl3 Atletica), 3° Christian Galbusera (Virtus Calco), 5° Joele Borghetti (Virtus Calco), 6° Riccardo Campagnoli (Pol Bernate), 8° Thomas Gallina (Gso San Giorgio), 10° Giulio Redaelli (Team Pasturo). Ragazze: 1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 6^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 9^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 10^ Elisa Martinelli (Team Pasturo).

1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 6^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 9^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 10^ Elisa Martinelli (Team Pasturo). Ragazzi: 1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 5° Federico Crippa (Us Derviese), 8° Tommaso Scalambra (Virtus Calco), 9° Tommaso Novati (Pol Bernate).

1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 5° Federico Crippa (Us Derviese), 8° Tommaso Scalambra (Virtus Calco), 9° Tommaso Novati (Pol Bernate). Cadette: 1^ Gaia Rigamonti (Vurtus Calco), 5^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 6^ Irene Tarzia (Virtus Calco), 8^ Emma Pozzi (Us Derviese), 9^ Giulia Valagussa (Virtus Calco).

1^ Gaia Rigamonti (Vurtus Calco), 5^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 6^ Irene Tarzia (Virtus Calco), 8^ Emma Pozzi (Us Derviese), 9^ Giulia Valagussa (Virtus Calco). Cadetti: 1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 4° Federico Forni (Team Pasturo), 7° Luca Farina (Team Pasturo), 9° Luca Negri (Gso V Unite).

1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 4° Federico Forni (Team Pasturo), 7° Luca Farina (Team Pasturo), 9° Luca Negri (Gso V Unite). Allieve: 1^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 8^ Agata Carbonaro (Pol Bernate), 9^ Eleonora Pellegrini (Pol Bernate).

1^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 8^ Agata Carbonaro (Pol Bernate), 9^ Eleonora Pellegrini (Pol Bernate). Allievi: 1° Marco Tiziano Fusi (Team Pasturo), 4° Vittorio Crippa (Virtus Calco), 5° Alessandro Redaelli (Gso U Unite), 7° Francesco Limosani (Pol Bernate), 8° Andrea Vitali (Csc Cortenova).

1° Marco Tiziano Fusi (Team Pasturo), 4° Vittorio Crippa (Virtus Calco), 5° Alessandro Redaelli (Gso U Unite), 7° Francesco Limosani (Pol Bernate), 8° Andrea Vitali (Csc Cortenova). Juniores: 1^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 3^ Carlotta Isabella Maiocchi (Pol Bernate), 4^ Gaia Comi (Virtus Calco), 5^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

1^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 3^ Carlotta Isabella Maiocchi (Pol Bernate), 4^ Gaia Comi (Virtus Calco), 5^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate). Juniores: 1° Sasha Zangari (Alto Lario), 2° Simone Monzardo (Pol Bernate).

1° Sasha Zangari (Alto Lario), 2° Simone Monzardo (Pol Bernate). Seniores: 1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 4^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 5^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 7^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 8^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 10^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate),

1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 4^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 5^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 7^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 8^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 10^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), Seniores: 1° Riccardo Marino (Ctl3 Atl), 3° Stefano Villa (Virtus Calco), 4° Simone Bossetti (Team Pasturo), 6° Juri Marelli (Go Rogeno), 7° Marco Redaelli (Gso V Unite), 8° Luca Codera (Virtus Calco), 9° Gianni Codega (Csc Cortenova).

1° Riccardo Marino (Ctl3 Atl), 3° Stefano Villa (Virtus Calco), 4° Simone Bossetti (Team Pasturo), 6° Juri Marelli (Go Rogeno), 7° Marco Redaelli (Gso V Unite), 8° Luca Codera (Virtus Calco), 9° Gianni Codega (Csc Cortenova). Amatori A: 1^ Cinzia Cucchi (Team Pasturo), 2^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 3^ Costanza Antonella (Virtus Calco), 4^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 5^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 7^ Anna Carozzi (Team Pasturo), 8^ Simona Terzoli (Pol Bernate).

1^ Cinzia Cucchi (Team Pasturo), 2^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 3^ Costanza Antonella (Virtus Calco), 4^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 5^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 7^ Anna Carozzi (Team Pasturo), 8^ Simona Terzoli (Pol Bernate). Amatori A: 1° Giuseppe Molteni (Rogeno), 2° Paolo Mazzoleni (Pol Bellano), 4° Marco Bortolotti (Pol Oratorio 2B), 6° Ruben Fazzini (Dilettantistica Premana), 9° Federico Goretti (Pol Bellano), 10° Cesare Emanuele Ratti (Rogeno).

1° Giuseppe Molteni (Rogeno), 2° Paolo Mazzoleni (Pol Bellano), 4° Marco Bortolotti (Pol Oratorio 2B), 6° Ruben Fazzini (Dilettantistica Premana), 9° Federico Goretti (Pol Bellano), 10° Cesare Emanuele Ratti (Rogeno). Amatori B: 1^ Nicole Jane Mabbott (Virtus Calco), 2^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 3^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 9^ Sabrina Mauri (Virtus Calco), 10^ Silvia Nogara (Csc Cortenova).

1^ Nicole Jane Mabbott (Virtus Calco), 2^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 3^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 9^ Sabrina Mauri (Virtus Calco), 10^ Silvia Nogara (Csc Cortenova). Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 3° Walter Patriarca (Us Derviese), 4° Andrea Roberto Cazzato (Virtus Calco), 6° Paolo Ernesto Ratti (Rogeno), 7° Marco Baldassarre (Pol Bellano).

1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 3° Walter Patriarca (Us Derviese), 4° Andrea Roberto Cazzato (Virtus Calco), 6° Paolo Ernesto Ratti (Rogeno), 7° Marco Baldassarre (Pol Bellano). Veterane A: 1^ Liliana Maccoppi (B&rc Castiglione D’adda), 2^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 4^ Margherita Bonfanti (Pol Bernate), 6^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1^ Liliana Maccoppi (B&rc Castiglione D’adda), 2^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 4^ Margherita Bonfanti (Pol Bernate), 6^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate). Veterani A: 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio), 4° Attilio Castagna (Csc Cortenova), 8° Lino Marelli (Rogeno), 9° Davide Forni (Team Pasturo), 10° Andreano Belloni (Pol Bernate),

1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio), 4° Attilio Castagna (Csc Cortenova), 8° Lino Marelli (Rogeno), 9° Davide Forni (Team Pasturo), 10° Andreano Belloni (Pol Bernate), Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Lopes Donzilia Cardoso (Rogeno), 3^ Grazia Zuliana (Pol Bernate), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco).

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Lopes Donzilia Cardoso (Rogeno), 3^ Grazia Zuliana (Pol Bernate), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco). Veterani B: 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’adda), 3° Aurelio Moscato (Pol Lib Cernuschese), 4° Giulio Maiocchi (Pol Bernate), 6° Dario Benatti (Virtus Calco), 7° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 9° Angelo Corsaro (Pol Bernate), 10° Edgardo Locatelli (Team Pasturo).