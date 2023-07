Tennis. Il Tennis Club Lecco, tra presente e futuro

Annunciato il nuovo Direttore Sportivo, Verdiana Verardi

Tornano a casa anche Ottaviano Martini e Tommaso Vola

LECCO – Il 30 giugno i dirigenti del Tennis Club Lecco hanno fatto il punto sulla situazione sportiva e gestionale, con diversi annunci. Il più importante è senz’altro l’arrivo di un nuovo Direttore Sportivo e della scuola tennis, l’ex tennista professionista Verdiana Verardi, ma anche il ritorno dei “figliol prodighi” – definizione del presidente Maurizio Faravelli – Ottaviano Martini e Tommaso Vola non è da sottovalutare.

La Verdiani arriva con grande entusiasmo, convinta soprattutto dell’impatto avuto a livello umano coi dirigenti lecchesi. “Io valuto in primis le persone, già nei primi colloqui ho avuto buone impressioni. Voglio far diventare grande il Tennis Club Lecco. Il mio obiettivo, oltre a quello numerico, sarà quello di offrire qualità e una visione a 360° sul tennis. Il mio sogno è quello di creare una scuola tennis di qualità, con l’obiettivo di creare in casa i futuri giocatori della serie B”.

Insieme a lei arrivano altri due nuovi maestri, Giorgia Nespoli – presente anche lei alla presentazione – e Davide Corti. Nuovo responsabile anche per quanto riguarda la scuola di Padel e il Pickleball, Cristian Crippa.

Il ritorno di Martini sarà importante sia dal punto di vista dello staff di maestri che da quello di giocatore della futura serie B1, col presidente Faravelli che ha dichiarato apertamente di puntare al ritorno in Serie A2 il prossimo anno. Martini torna “a casa” dopo un anno passato a Cantù.

“Sono contento che ci siamo salvati quest’anno – dichiara “Otti” – il prossimo anno speriamo di riprendere la marcia. La nostra forza oltre ai campi è sicuramente il gruppo, siamo una grande famiglia”.

Durante la serata c’è stato spazio anche per ringraziare la formazione di B1 e parlare del futuro del circolo. Il Direttore del Tennis Club Paolo Arco ha fissato gli obiettivo. “Al momento abbiamo 175 ragazzi tra i sei e i diciotto anni, un’offerta ampia sia per i non agonisti che per chi vuole diventare agonista, con l’opportunità di diventare giocatori importanti. L’obiettivo è quello di arrivare a 250 iscritti”.

Presente alla serata anche l‘Assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri. “Stuzzicato” dai dirigenti, non ha fatto mancare il sostegno al circolo cittadino, in vista dei numerosi lavori che il vice-presidente Marco Amati ha prospettato per il futuro. “Siamo la città più virtuosa d’Italia in tema sport e bambini – dichiara – una realtà come il Tennis Club è fondamentale per promuovere lo sport come occasione di crescita. Questo è un luogo sano, ben amministrato, sono sicuro che riusciremo a rispondere alle necessità di questo centro, anche grazie ai Master Games che ci vedranno protagonisti nel 2027”.