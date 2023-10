Trofeo nazionale delle province Ragazzi/e, la rappresentativa Como/Lecco è seconda

A Chiuro la Finale Regionale Lombardia, 5° Memorial Gianpietro Bracchi

In gara le categorie Ragazzi/e per le prove multiple, quattro atleti per il Tetrathlon A e altri quattro per la Tetrathlon B

CHIURO (SO)- Organizzato dal Gs Chiuro, domenica scorsa otto Comitati Provinciali, per un totale di 120 atleti, hanno gareggiato per le prove multiple: 60m, 600m, salto in lungo, getto del peso per il Tetrathlon A; 600m, 60hs, salto in alto, lancio del vortex per il Tetrathlon B.

Vince la rappresentativa di Milano, seconda la rappresentativa Como/Lecco

Quattro atleti in gara: tre atleti per il punteggio della classifica della rappresentativa; per le prove multiple, quindi per la classifica finale, venivano conteggiati tre Ragazzi/e nel Tetrathlon A e tre nel Tetrathlon B.

Dodici punteggi per la rappresentativa Milano che vince con 33.327 punti, Como/Lecco al secondo posto con 30.303 punti, al terzo posto Brescia con 29.770 punti, a seguire la rappresentativa Bergamo con 29.231 punti, Varese con 29.161 punti, Cremona con 25.772 punti, Sondrio con 23.312 punti e Pavia con 20.204 punti.

Individualmente vincono Maia Giannetti per Milano e Maissara Iwena per Como/Lecco al femminile, Niccolò Poschi per Milano e Gabriele Saia ancora per Milano. Per i lecchesi primo posto di Maissara Iwena (Cs Cortenova) con 2.848 punti, terzo posto di Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) con 2.537 punti.

Tutti i vincitori e i risultati dei lecchesi