Volley. La Pallavolo Picco si presenta a Villa Manzoni

Diverse autorità della politica lecchese e lombarda a partecipare

“L’obiettivo è restare in Serie A2 per tanti anni” dichiara coach Milano

LECCO – La Pallavolo Picco si è presentata questa mattina nelle sale di Villa Manzoni a Lecco, davanti a un parterre che comprendeva diverse autorità locali – il sindaco Mauro Gattinoni e il vice-sindaco Simona Piazza – e regionali, con la presenza del consigliere Giacomo Zamperini. A guidare la presentazione Massimo Colella.

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Gattinoni, che ha ricordato il successo “per la riconferma in serie A2” e fatto un pubblico endorsement alle aziende per sostenere lo sport lecchese, forte dei numeri che ci vedono nella “top ten” delle province più sportive, al primo posto per lo sport delle categoria bambini e ragazzi.

In più persone hanno poi sottolineato il gemellaggio tra sport e cultura, con le ragazze della Picco impegnate attivamente nella diffusione del Manzoni grazie a divise personalizzate.

Il presidente Dario Righetti è stato molto diretto. “Il nostro mantra è “dire quello che si fa, fare quello che si dice e documentare quello che si è fatto”. Le tre parole che le ragazze imparato alla Picco, fin dal minivolley, sono “Famiglia, scuola e pallavolo”, ed è un orgoglio per noi il fatto che la maggioranza delle ragazze della nostra prima squadra siano anche studentesse universitarie”.

Prima di chiudere il presidente ha lasciato al pubblico un’altra frase incisiva. “La Picco non vuole essere la migliore società del territorio, vogliamo essere la migliore società per il territorio”.

La parte tecnica è toccata al confermato coach Gianfranco Milano. “Abbiamo tante facce nuove da introdurre, sono contento di questo gruppo, un mix tra giovani ed esperte. L’obiettivo è quello di restare in Serie A2 per qualche altro anno”.

Oltre alla Serie A2 c’è anche un settore giovanile di prim’ordine, che disputerà tutte le categorie d’Eccellenza, con due U18 e altrettante U13, più la U16 e la U14, oltre al minivolley.