Basket C Silver. Mandello e Calolziocorte, doppio sì!

I mandellesi espugnano il campo dell’Aurora Desio

Calolziocorte vendica il -27 dell’andata contro l’ABC Cantù

DESIO – Nell’attesa della sfida di domenica tra Erba e Morbegno, la Tecnoadda Mandello si gode il momentaneo primo posto in classifica nel girone B2 della Serie C Silver. I lariani hanno vinto sul campo dell’Aurora Desio una gara molto sofferta, chiusa solo nei secondi finali.

Il primo quarto Mandello approfitta della partenza sprint (2-11) per guadagnarsi una decina di punti di margine (17-28). Desio nella seconda frazione si mette in scia e rientra un passo alla volta, andando al riposo sotto di cinque lunghezze (35-40).

Sono ancora i mandellesi a tentare la fuga nella ripresa. La Tecnoadda produce il massimo sforzo difensivo, colpisce in contropiede e vola via (50-64). Quello che coach Tocalli non si aspetta è la fulminea reazione dei padroni di casa: Desio confeziona un rapido parziale di dieci punti consecutivi all’inizio del quarto periodo e si riporta sotto.

I brianzoli avrebbero anche la possibilità di tirare per il pereggio, nel convulso finale, ma non riescono a centrare il fondo della retina.

Mandello vince 73-76 con ben sei uomini in doppia cifra. A rovinare la serata l’infortunio di Simone Paduano, problema muscolare per lui.

“Vinto una partita estremamente importante, dominata per lunghi tratti. Con un po’ più d’attenzione poteva esserci un finale più tranquillo, ma l’importante era vincere. Sono molto contento della partita di Ratti e De Gregorio” dichiara coach Federico Tocalli.

AURORA DESIO – TECNOADDA MANDELLO 73-76

PARZIALI: 17-28; 35-40; 50-64

MANDELLO: Ratti 13, Crippa M. 12, De Gregorio 11, Allevi 10, Marrazzo 10, Papa Niang 10, Paduano 8, Balatti 2, Crippa G., Lafranconi, Melzi, Motta. All. Tocalli Federico

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte “vendica” la sconfitta dell’andata – dove perse di quasi trenta punti – e si regala un’importante vittoria contro l’ABC Cantù.

La partita tra le due formazioni è piuttosto combattuta. Calolzio chiude sotto il primo quarto (23-24) ma va al riposo con un possesso pieno di vantaggio (41-38).

Nella ripresa la sfida è sempre equilibrata, ma i padroni di casa la chiudono nel finale di gara, vincendola col punteggio di 79-74.

Venti punti a testa per Leonardo Meroni e Martino Rusconi.

“Abbiamo giocato bene per quaranta minuti – dichiara coach Angelo Mazzoleni – giocare contro le squadre giovani è sempre bello, sono tecniche e preparate. L’obiettivo era vincere questa gara e ci siamo riusciti”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ABC CANTÙ 79-74

PARZIALI: 23-24; 41-38; 63-63

CALOLZIOCORTE: Meroni 20, Rusconi 20, Xavier 14, Farinatti 10, Pirovano N. 10, Pirovano M. 3, Longhi 2, Fontana, Galli M., Galli R., Mazzoleni, Papini. All. Mazzoleni