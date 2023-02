Calcio Promozione. Vince solo la ColicoDerviese; pareggi per Calolziocorte e Galbiate

Successo importante per la ColicoDerviese che batte 2-0 il Casati Arcore

Si chiudono in parità le gare di Calolziocorte e Galbiate

LECCO – L’unica formazione lecchese ad ottenere i tre punti nel ventunesimo turno del girone B di Promozione è la ColicoDerviese, che si impone 2-0 sul terreno di casa contro il Casati Arcore.

Terminano in pareggio le sfide giocate dal Calolziocorte e dal Galbiate, rispettivamente contro Cavenago (0-0) e Lissone (3-3).

Tutte sconfitte le altre quattro formazioni lecchesi: il Costamasnaga è stato battuto in casa dalla capolista Nuova Sondrio per 4-1; passivi pesanti anche per Aurora Olgiate e MissagliaMaresso, battute rispettivamente 0-4 e 3-0 da Biassono e Arcellasco. A chiudere il quadro il ko rimediato dal GrentArcadia contro la Concorezzese (1-2).

Classifica

Nuova Sondrio 47

————————–

Arcellasco 42

Biassono 41

Casati Arcore 39

Cavenago 37

————————-

Calolziocorte 34

ColicoDerviese 30

Concorezzese 30

Speranza Agrate 30

Vibe Ronchese 25

Costamasnaga 24

————————

Lissone 22

GrentArcadia 21

Galbiate 18

Aurora Olgiate 17

———————-

MissagliaMaresso 5