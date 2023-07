Mandello. Trofeo delle Grigne: la storica corsa si rinnova

Invariata nel percorso e nello spirito, la 26esima edizione della Molina-Rifugio Elisa avrà però alcune novità

In programma il 15 ottobre, vedrà per il primo anno disputarsi la ‘Molina Double Trail’, gara dedicata ai portatori di disabilità

MANDELLO – E’ una delle storiche della corsa in montagna, dal sapore romantico e immutato nel tempo come il contesto che la ospita, quello delle Grigne. E’ proprio dal massiccio montuoso più celebre del territorio che il ‘Trofeo delle Grigne’ ha preso nome, pronto a tornare domenica 15 ottobre per far vivere ai concorrenti il selvaggio scenario che circonda il Rifugio Elisa, punto d’arrivo della manifestazione podistica non competitiva. Arrivarci però, non sarà semplice: bisognerà dalla frazione di Molina percorrere 8,264 km e 1270 metri di D+.

Dal 1996, anno in cui la Molina-Rifugio Elisa (altro appellativo con cui la competizione è conosciuta) nacque, è sempre stato così: mai una curva è cambiata. E così sarà anche quest’anno. Volontà degli organizzatori, il CAI Grigne di Mandello, è proprio mantenere salda questa tradizione, come le stesse pettorine vintage indossate dai partecipanti testimoniano, ma anche rinnovarla, senza provocare stravolgimenti. E’ sul filo del passato e del futuro che i soci dell’organizzazione, per la 26esima edizione del trofeo intitolato a Evangelista Ferrario, hanno deciso di muoversi.

“Da quest’anno – spiegano dal CAI Grigne – abbiamo deciso di introdurre una nuova manifestazione podistica non competitiva, la ‘Molina Double Trail’, pensata per i portatori di disabilità e rispettivi accompagnatori, preparata in collaborazione con il progetto ‘Arcobaleno’ della Polisportiva Mandello. Gli atleti in gara seguiranno un tracciato diverso da quello della Molina-Rifugio Elisa: solo alcuni tratti resteranno gli stessi e l’arrivo, a differenza della competizione tradizionale, sarà in Polisportiva”.

Un format, questo, già portato avanti da un’altra gara di corsa in montagna targata Mandello, il Trail Grigne Sud, segnale di come si vogliano includere il maggior numero di partecipanti possibili, senza porsi limiti e barriere, rendendo anche lo sport più impervio accessibile a tutti.

E le novità legate al Trofeo delle Grigne non terminano qui: “E’ online il nuovo sito dedicato alla Molina-Rifugio Elisa – comunicano dalla sezione – dove è possibile trovare la storia della competizione, il programma della gara e relativo regolamento, il modulo d’iscrizione, ma anche informazioni sulla frazione di Molina e sullo stesso Rifugio Elisa, insieme a molto altro. Non manca naturalmente anche la sezione incentrata sulla ‘Molina Double Trail’, novità di quest’anno”.

Se nel 2022 come volto della competizione era stato scelto il mandellese Eros Radaelli, toccherà stavolta a Ilaria Bianchi diventare simbolo della storica corsa. Comasca, ha preso parte per ben otto volte alla Molina-Rifugio Elisa e detiene attualmente il miglior tempo femminile della gara (1h 04′ 35”). “Ci vuole bene, ci ha fatto capire che è molto legata a noi e che apprezza il ‘Trofeo delle Grigne'”, raccontano i membri del CAI. Al maschile invece il record appartiene a Nicola Golinelli (51’14”). Entrambi resistono dal 2011.

“Come sempre il nostro intento principale è coinvolgere e unire quante più persone possibili, non solo corridori: cuore della manifestazione sono anche i volontari, senza i quali niente di tutto questo sarebbe possibile, sono il nostro punto fermo – concludono dal direttivo – per cui speriamo di essere in tantissimi sul percorso a tifare e a dare una mano. A svolgere un ruolo di assistenza saranno anche i ragazzi della Secim 2, gruppo di alpinismo giovanile, a cui saranno assegnati i ristori o alcuni lavori in Polisportiva, dove si terrà al termine della gara il pasta party. Alcuni saliranno in rifugio, all’arrivo. Vogliamo trasmettergli i valori su cui si basa il ‘Trofeo delle Grigne’, il nostro entusiasmo e avvicinarli al gruppo del CAI. Sono i giovani il nostro futuro e per farli sentire parte della sezione è importante renderli attivamente partecipi”.

Per iscriversi al Trofeo delle Grigne ci sono vari canali disponibili: il sito Kronoman, via email tramite l’indirizzo molinaelisa@caigrigne.it o recandosi direttamente al Rifugio Elisa. A patrocinare l’iniziativa sportiva anche il Comune di Mandello.