Mondiali di vela. Quinte Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio, orgoglio mandellese

Le ragazze della Lega Navale di Mandello sfiorano il podio ad Alicante

A partecipare alla competizione iridata quattro equipaggi della sezione mandellese

MANDELLO – Hanno affrontato elevate temperature, condizioni molto impegnative e instabili durante i sei giorni di regata, portato a termine 12 prove e alla fine tornano a casa con un quinto posto assoluto ai Campionati del mondo di vela classe 420: Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio non avranno raggiunto il podio, ma con la loro prova hanno senz’altro reso orgogliosa la Lega Navale di Mandello, insieme agli altri equipaggi che hanno preso parte alla rassegna iridata in programma ad Alicante, in Spagna, dal 21 al 29 luglio.

In mezzo alle 250 imbarcazioni di cui era composta la nutritissima flotta che ha veleggiato nelle acque spagnole, altri ragazzi della sezione mandellese a difendersi e a lottare, e i risultati si sono visti: 31esimo posto per Alessandro Bossi e Achille Ciavatta nella flotta maschile/mix gold, 15esimo per Federico Bossi e Giorgia Caropreso nella flotta maschile/mix silver e quinto posto per Tommaso Comelli e Sara Rolle nella flotta maschile/mix bronze.

La Lega Navale, dal canto suo, si è complimentata con tutti, definendoli “il nostro orgoglio”.