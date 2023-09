Basket. A Merate un torneo 3vs3 per sostenere Faenza

Pallacanestro solidale per aiutare gli alluvionati

Si giocherà sabato 2 e domenica 3 settembre

MERATE – Si chiama “Un canestro per Faenza” il torneo di 3vs3 organizzato a Merate dagli “Amis di pumpier de Meràa”, associazione di volontariato attiva sul territorio fin dal 1994. Il torneo di pallacanestro verrà inserito nell’ambito degli eventi del “Fire party”, la festa che animerà la città da oggi fino al 10 settembre.

Il torneo si dividerà in due giornate distinte. Sabato 2 si giocherà il classico 3vs3 aperto a giocatori di tutte le età. Domenica 3 lo spazio sarà dato ai piccoli del minibasket, che potranno giocare anche loro in sfide 3vs3 e saranno anche coinvolti in divertenti gare individuali a premi. Le partite di pallacanestro si svolgeranno presso il “Centro polifunzionale di emergenza” in via degli Alpini 5 a Merate.

I soldi raccolti col torneo verranno devoluti ad “Amici per Faenza”, come sostegno per i danni dell’alluvione di qualche settimana fa. Tra tutti i partecipanti verrà estratto un premio speciale, una maglia della nazionale italiana autografata da Danilo Gallinari.

Per iscriversi si può cliccare sul seguente link o inquadrare il QR code.