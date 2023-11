Calcio Promozione. Due vittorie e due sconfitte per le squadre lecchesi

Prosegue il momento positivo della Luciano Manara

La Colico Derviese sconfigge il GrentArcadia nel derby, il Costamasnaga cade contro il Lissone

LECCO – La Luciano Manara ha messo il turbo nella rincorsa alla vetta del campionato di Promozione 23/24. Infatti, i ragazzi di Ivan Iotti sono attualmente al secondo posto a pari merito con la Casati Calcio Arcore avendo incamerato il sesto risultato utile consecutivo.

I biancoazzurri hanno battuto 3-1 il Calcio Menaggio fanalino di coda ma, la gara non è stata affatto semplice come dichiarato dal team manager, Mauro Fumagalli: “Il primo tempo è stato combattuto contro una squadra che non aveva niente da perdere, inoltre noi avevamo giocato anche mercoledì quindi eravamo un po’ stanchi”.

“Nella ripresa abbiamo subito per primi il gol di Pozzi, poco dopo però abbiamo preso un rigore e Catta non ha sbagliato dal dischetto, poi siamo riusciti a ribaltarla con Cesana in mischia e con il contropiede vincente finalizzato ancora da Catta, al suo decimo gol in campionato. Siamo contenti per la classifica adesso siamo terzi, noi andiamo avanti partita dopo partita”.

Ottimo risultato anche per la Colico Derviese che dopo l’uscita anticipata dalla Coppa Italia proprio per opera della Luciano Manara ritrova subito la vittoria. I ragazzi di Battistini sconfiggono 3-1 il GrentArcadia di Perziano con il gol di Ferrari e una doppietta di Fall che si conferma miglior marcatore dei suoi raggiungendo quota 7 reti in campionato.

Il tecnico gialloblu è soddisfatto della prestazione ottenuta in casa: “Abbiamo fatto tre ottimi punti, giocando bene nonostante avessimo quattro assenze importanti ed abbiamo avuto oltre i gol diverse occasioni da rete. Siamo alla quinta vittoria consecutiva in campionato e in zona play off, questo però è il momento in cui non bisogna mollare e continuare a spingere ancora di più senza non abbassare la guardia a partire dalla prossima contro la Canzese”.

Infine, il Costamasnaga perde in casa contro il Lissone per 3-1, in gol per i grigiorossi Baho. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Giulio Invernizzi sarà contro il Calcio Menaggio domenica 12 novembre.