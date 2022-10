Si chiude sul 2-2 la sfida del “Comunale”

A Isella e Quaggio risponde Capelli (doppietta)

CASATENOVO – Quarto pareggio consecutivo per la Casatese, che nella sesta giornata del girone B di Serie D vede sfumare la vittoria al 96′. Al “Comunale” di Rogoredo i brianzoli vengono raggiunti sul 2-2 dal Ponte San Pietro proprio nell’ultimo minuto di recupero.

Nel primo tempo i ragazzi di mister Commisso vanno sull’1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Isella al 29′. In avvio di ripresa (48′) Capelli pareggia i conti ma pochi minuti più tardi (52′) Quaggio porta nuovamente in vantaggio la Casatese. Il punteggio resta poi sul 2-1 fino all’ultimo minuto di recupero, quando è nuovamente Capelli ad andare a segno per il definitivo 2-2.

Dando uno sguardo al calendario i biancorossi sono ora attesi dalla difficile trasferta sul terreno di gioco della capolista Sporting Franciacorta, oggi vittorioso per 4-1 in casa del Sona.

Classifica

Arconatese 13

Sporting Franciacorta 13

Lumezzane 13

Casatese 10

Brusaporto 10

Varesina 10

Villa Valle 10

Seregno 9

Virtus Ciserano Bergamo 9

Ponte San Pietro 8

Desenzano 8

Folgore Caratese 7

Alcione Milano 7

Real Calepina 6

Città di Varese 5

Sona 4

Caronnese 2

Breno 2