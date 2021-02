I biancorossi, sotto 2-0 all’intervallo, calano il tris nella ripresa

Poker del NibionnOggiono in casa del Brusaporto (2-4 il finale)

LECCO – E’ un pomeriggio da urlo quello vissuto dalla capolista del girone B di Serie D: la Casatese sbanca Villa d’Almè con un 3-2 in rimonta, griffato Isella (doppietta) e Pontiggia.

In terra bergamasca la partita si fa subito complicata per Baldan e compagni. Dopo solamente tre giri di lancette infatti Micheli sblocca il risultato in favore del Villa Valle. Poco prima della mezz’ora di gioco i padroni di casa trovano anche il raddoppio con Ghisalberti. Nella ripresa però lo spartito cambia totalmente: al 60′ Isella accorcia le distanze sfruttando a dovere un filtrante verticale di Candido; altri dodici minuti e lo stesso Isella incorna a rete per il pareggio su un traversone da corner del solito Candido.

A questo punto l’inerzia della gara è totalmente ribaltata. La Casatese fiuta la grandissima occasione e nel giro di altri sessanta secondi completa la rimonta con un destro preciso di Pontiggia, servito neanche a dirlo da Candido.

Il successo odierno, unito alla contemporanea sconfitta del Seregno al “Ferruccio” contro la Virtus Ciserano Bergamo (1-3), consente l’allungo in vetta. Ora la Casatese guida il girone (39 punti all’attivo) con un margine di quattro punti sulla formazione allenata da mister Franzini. Sei sono invece le lunghezze di vantaggio sul duo formato da Crema (vittoriosa per 3-1 contro la Vis Nova Giussano) e Brusaporto, battuto sul terreno amico per 4-2 dal NibionnOggiono.

In casa dei gialloblù i ragazzi di Commisso vanno avanti 2-0 nel primo tempo con Fognini e Barzotti, ma nella prima metà della ripresa subiscono la rimonta dei bergamaschi, che prima accorciano con Grandi e poi pareggiano con Vitali. I brianzoli però non ci stanno a perdere altri punti per strada, e in particolare Iori che con una doppietta rimette le cose a posto e regala un successo che mancava da quattro turni. Il NibionnOggiono rivede anche la zona playoff (quinto posto) salendo a quota 31 punti in classifica.

Per quanto concerne infine il prossimo turno, domenica la Casatese ospiterà lo Sporting Franciacorta mentre il NibionnOggiono riceverà la Tritium.