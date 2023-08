MTB. Team Alba Orobia Bike: Grigi in top ten agli Europei Giovanili

Ottimo sesto posto per il biker di Casatenovo

Mirko di Falco arriva terzo al trofeo Eriwall disputato a Pontida

BARGA (LUI) – Davide Grigi continua a portare in alto i colori della Fci Lombardia e del Team Alba Orobia Bike Robbiate: durante i Campionati Europei Giovanili Mtb si fregia di un ottimo sesto posto. Splendida prova quella messa in scena dal biker di Casatenovo nella località toscana del Ciocco, sede della competizione.

Un risultato raggiunto nella prova individuale dell’Xco, dopo una lotta all’ultimo giro testa a testa con il campione italiano per cercare di entrare nella top five. Conquista anche un dodicesimo posto nella prova Team Relay (staffetta) con Beatrice Maifrè e Raffaele Armanasco per la Lombardia A. Un’esperienza che sicuramente Davide non dimenticherà, e per la quale riceve i complimenti da tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Team Alba

Doppio impegno invece a Pontida per una parte del gruppo agonistico e giovanile del Team Alba Orobia Bike Robbiate. Per quanto concerne le categorie agonistiche, nel cross country valido per il trofeo Eriwall, da segnalare l’ottimo terzo posto conquistato dal nostro Junior (17/18 anni) Mirko Di Falco. Nella top ten Gabriele Boccolini, con il biker, che chiude ottavo tra gli Allievi del II anno (16 anni).

I Giovanissimi (7/12 anni) sono stati impegnati alla prova del circuito dell’ Orobie Cup Junior. Nei G1 (7 anni) Pietro Villa chiude al decimo posto, con Ivan Parlato tredicesimo tra i G2 (8 anni). Nei G3 (9 anni) ha gareggiato Edoardo Bosisio con il biker che chiude diciassettesimo, e nei G5 (11 anni) Simone Scaccabarozzi è ventiquattresimo.

Sono tre, infine, i biker del Team Alba Orobia Bike Robbiate, che centrano la top ten nella gara riservata ai G6 (12 anni). Sesto posto per Claudio Pizzato che precede Raffaele Doniselli, con Tommaso Boccolini, che archivia la sua prova al decimo posto: diciassettesimo Andrea Benatti.