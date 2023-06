Team Alba Orobia Bike Robbiate, incetta di podi e vittorie per i giovani atleti

Gli atleti impegnati in gare in provincia di Trento e Monza

L’11enne Davide Grigi chiude secondo fra gli esordienti

ROBBIATE – Incetta di vittorie e podi per gli atleti della società brianzola Team Alba Orobia Bike Robbiate.

A Pergine Valsugana (Tn) di scena la prova Xco dei circuiti nazionali dell’Italia Bike Cup e del Campionato Italiano Giovanile Società di mtb. Un podio importante per Davide Grigi: il biker brianzolo chiude secondo tra gli Esordienti del I anno (13 anni). Decimo è Mattia Pirovano. In gara anche Gabriele Bonfanti. In fascia II (14 anni) Christian Stella arriva a centro gruppo (37^).

I Giovanissimi (7/12 anni) sono stati impegnati a Cogliate (Mb) per la quarta prova del circuito del Gran Prix Valli Varesine. Nei G2 (8 anni) Ivan Parlato è decimo, mentre in campo femminile Chloe Galbiati è seconda. Nei G3 (9 anni) buone le prove fornite da Mirko Tarantino ed Albert Casiraghi che archiviano le loro prove al quinto e sesto posto. Sale sul terzo gradino del podio, nella gara riservata ai G4 (10 anni) Gabriele Poletto, mentre Alexandru Tatomir Barbu vince meritatamente nella prova riservata ai G5 (11 anni). Il team robbiatese concede il bis, vincendo anche la prova dei G6 (12 anni) grazie a Raffaele Doniselli: quarto è Andrea Benatti, e sesto, Tommaso Boccolini.

Passiamo alla strada, con alcuni Giovanissimi, impegnati ad Agrate (Mb). Da segnalare il secondo posto di Victoria Caruso tra le G3 (9 anni), con Camilla Ripamonti quinta tra le G5 (11 anni). Bravo anche Samuele Sala che ha disputato la volata di gruppo nella gara riservata ai G6 (12 anni). In gara anche Lorenzo Vitale nei G3 (9 anni) e Simone Scaccabarozzi nei G5 (11 anni).