La capolista viene stoppata sullo 0-0 dallo Sporting Franciacorta

I ragazzi di Commisso superano 3-1 la Tritium

LECCO – Dopo tre successi consecutivi rallenta la corsa della capolista del girone B di Serie D. La Casatese impatta infatti 0-0 sul terreno amico contro lo Sporting Franciacorta. Contro la formazione bresciana i ragazzi di Tricarico fanno per lunghi tratti la partita ma non riescono mai a sfondare in modo vincente.

Il mezzo passo falso fa sì che il Seregno, vittorioso 2-0 sul terreno di gioco del Sona, recuperi due punti in classifica. Ora i biancorossi (40 punti) conducono con due lunghezze di vantaggio sui blues.

In attesa del posticipo che vedrà il Crema impegnato domani contro il Caravaggio e della sfida rinviata tra Virtus Ciserano Bergamo e Brusaporto, in terza posizione sale momentaneamente il NibionnOggiono, vittorioso 3-1 contro la Tritium. I ragazzi di Commisso partono forte e al 9′ sono già avanti con un gol diTremolada.

Il vantaggio dura però pochissimo perchè al 12′ Aldè pareggia subito i conti. Altri tre giri d’orologio e il NibionnOggiono torna avanti, quando Aquilino devia di testa nella propria rete un cross di Fumagalli. Il gol della sicurezza arriva invece in apertura di ripresa e porta la firma di Barzotti.

Nel prossimo turno – domenica 7 marzo – la Casatese farà visita al Brusaporto mentre il NibionnOggiono andrà sul campo dello Sporting Franciacorta.