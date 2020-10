I ragazzi di Commisso riprendono il Caravaggio (1-1)

La Virtus Ciserano Bergamo passa a Rogoredo (1-2)

LECCO – Dopo quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio) la Casatese cade per la prima volta in stagione. Ad imporle il ko è la Virtus Ciserano Bergamo, che al “Comunale” di Rogoredo passa con un 2-1.

Va invece meglio al NibionnOggiono che strappa un punto nella trasferta di Caravaggio. L’1-1 finale vede i brianzoli recuperare l’iniziale vantaggio bergamasco.

CASATESE – VIRTUS CISERANO BERGAMO 1-2

La gara si mette subito in salita per i ragazzi di Tricarico. Al 19′ gli ospiti si portano in vantaggio con Bonfanti, il quale è il più lesto nel ribadire in rete una respinta di Ferrara su una precedente incornata di Esposito. Passano meno di dieci minuti (28′) e Confalonieri realizza il raddoppio. Nella ripresa (56′) il neoentrato Sala accorcia le distanze, dando così concrete possibilità di rimonta ai biancorossi. Il forcing della Casatese però non riesce a produrre gli effetti sperati; la Virtus dal canto suo difende bene e strappa i tre punti.

CARAVAGGIO – NIBIONNOGGIONO 1-1

In casa del Caravaggio la formazione di Commisso va sotto al 19′, quando Borgogna corregge in rete da pochi passi. La reazione del NibionnOggiono però non si fa attendere e si materializza in due conclusioni insidiose di Arrigoni e Cargiolli. In avvio di ripresa gli oggionesi partono forte e al 57′ trovano il pari con Tremolada, ben servito nell’occasione da Cargiolli. Dopo la rete del pareggio lo stesso Cargiolli e Fall avrebbero le palle buone per ottenere il colpo grosso ma non riescono a sfruttarle a dovere.

Nel prossimo turno NibionnOggiono e Casatese si troveranno l’una di fronte all’altra al “De Coubertin” di Oggiono. Da martedì le due formazioni inizieranno a preparare quello che si prospetta come un derby infuocato.