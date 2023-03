Pallamano, a Molteno fa tappa la Youth League Under 20 femminile

Al PalaSangiorgio di Molteno un fine settimana di pallamano al femminile

Tre giornate di sfide della Youth League Under 20 con nove squadre dal Nord Italia

MOLTENO – Nuovo ed importante appuntamento questo week end al PalaSangiorgio di Molteno, per la terza fase eliminatoria del campionato Youth League Under 20 femminile.

Dopo l’impegno organizzativo del torneo Youth League maschile, la società dell’Handball Club San Giorgio Molteno, è pronta ad ospitare questo importante torneo al femminile.

Infatti dal 10 al 12 Marzo, si disputeranno gli incontri del torneo con la presenza, di nove squadre provenienti dal nord Italia: Cassano Magnago, Dossobuono, Oderzo, Mezzocorona, Brixen, Bruneck, Schenna, Besenello e del team di casa del Molteno.

Molteno affronterà venerdì alle ore 17, il team altoatesino del Bruneck, aprendo di fatto la tre giorni della Youth League. Successivamente, sabato alle ore 15, nuovo match contro la formazione bolzanina dello Schenna, per poi terminare l’ultimo incontro domenica mattina alle ore 10 contro la Polisportiva Besenello (Trento).

“Le ragazze si stanno allenando molto bene – rimarca l’allenatore Esteban Alonso – e sono convinto che possiamo dire la nostra, sfruttando in qualche modo, anche il fattore campo e cercando di essere molto attenti soprattutto in fase difensiva”.

L’ attuale classifica vede tre formazioni in testa nel Gruppo 1, con Dossobuono, Cassano Magnago e Mezzocorona appaiate a 10 punti. Seguono Bressanone (7), Bruneck (6), Oderzo (5), Schenna (4). Chiudono la classifica Molteno e Besenello.

Tutte le partite in programma verranno trasmesse in diretta sul canale You Tube HC Molteno Channel.

“Invitiamo tutto il pubblico moltenese a partecipare come sempre a questa bellissima manifestazione, per incitare e supportare le nostre ragazze – scrivono dalla società – L’ingresso sarà gratuito per tutto il week end. Per questo invitiamo anche tutti i bambini e bambine del progetto ‘Pallamano a scuola 2022-23’ insieme ai loro genitori e professori. Saranno tre giorni unici, con la possibilità di vedere le giovani ragazze che saranno le atlete della nostra nazionale italiana! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che stanno di nuovo allestendo l’organizzazione di questo importante evento, per poter dare la massima visibilità al mondo femminile della pallamano italiana”.