Pallamano, attesa per il big match tra Molteno e Chiaravalle

La partita si svolgerà sabato alle 20 al PalaSangiorgio

Direttore Sportivo: “Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni. Il tifo ci dà sempre una grande carica”

MOLTENO – Mancano solo quattro giornate alla conclusione della regular season del campionato di Serie A Silver. L’ottava giornata di ritorno, intanto, offre una bellissima sfida in chiave secondo e terzo posto.

Il calendario propone per sabato sera alle ore 20, al PalaSangiorgio, la sfida tra le due terze della classifica generale, Salumificio Riva Molteno e Pubbliesse Chiaravalle. All’andata, il match si concluse in perfetta parità, ovvero 29-29. E’ fondamentale, per la squadra di mister Gagliardi, vincere questa sfida, per poter rimanere nella zona alta della classifica. Il San Giorgio Molteno si affiderà anche al suo “bomber” Bernachea, leader della speciale classifica marcatori con 151 reti realizzate.

“E’ la volata finale per la regular season. Ci giochiamo tutto per arrivare nel migliore dei modi, alla fase dei play off. E’ importante guadagnare posizioni, e questo scontro diretto contro Chiaravalle, ci darà delle risposte importanti, di come affronterà il Molteno, la seconda e decisiva fase di questo campionato. Loro a gennaio si sono rafforzati, anche se era già una squadra di grande rispetto. Che partita sarà? Equilibrata e difficile. L’importante è approcciare al meglio questa sfida, ed entrare in campo con le giuste motivazioni, come il mister spiega sempre prima di ogni sfida. A Sassari abbiamo visto un Molteno sceso in campo convinto di volere la vittoria. Anche sabato sera ci vorrà questo Molteno” ha commentato Matteo Somaschini, Direttore Sportivo.

“Sarà un finale di campionato molto interessante ed avvincente. La squadra sta lavorando molto bene. Vuole la vittoria anche perché dopo questa sfida affronteremo, in trasferta il San Lazzaro, attuale seconda forza del campionato. E poi la sfida esterna in Campania contro il Lanzara, squadra che cercherà di guadagnare posizioni in classifica in chiave play off. Per concludere la sfida interna contro Teramo. Siamo pronti per questo finale ed ovviamente mi aspetto sabato sera il pubblico delle grandi occasioni. Il tifo del nostro pubblico ci dà sempre una grande carica. Forza Molteno!” ha concluso così Somaschini.