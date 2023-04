Pallamano, il Molteno conquista il punto che sperava e il terzo posto

Al PalaVillanova di Torri di Quartisol, un pareggio che vale oro per il Molteno

Terzo posto in campionato, conquistato un posto per la Serie A Silver e la partecipazione alle Final Eight per la Serie A Gold e Coppa Italia

MOLTENO – Una serata attesa dall’inizio della stagione che corona il campionato: al PalaVillanova di Torri di Quartisolo, il Salumificio Riva Molteno conquista quel punto che mancava a raggiungere il terzo posto, conquistando in una sera due importanti traguardi ovvero la Serie A Silver e la partecipazione alle Final Eight di Chieti, per la conquista di due posti per la Serie A Gold e per la Coppa Italia di Categoria.

Dopo una partita ad alto tasso di emozioni, il Salumificio Riva Molteno pareggia per 25-25 contro la squadra del Torri. Partita vibrante, con un pubblico delle grandi occasioni, ed un pullman di tifosi moltenesi che hanno incitato per tutto il match i giocatori moltenesi.

La squadra allenata dal tecnico Branko Dumnic, parte subito concentrata e dimostrando il suo potenziale, portandosi al decimo minuto sul 2-5. Purtroppo proprio in questi minuti accade l’infortunio a Davide Campestrini, pilastro della difesa moltenese, che termina la partita anzi tempo. Il Molteno non si perde d’animo e continua la sua partita, pur andando sotto di una rete sul 9-8, unico svantaggio della squadra moltenese, per poi rialzarsi subito, chiudendo il primo tempo sul risultato di 10-11.

Il Salumificio Riva Molteno parte deciso nella ripresa, creando due importanti gap, prima 11-16 e successivamente sul 18-22 trascinati dal duo Redaelli Giacomo e Tagni Davide che inanellano una serie di gol spettacolari. La partita sembra aver preso la strada giusta, ma è tutt’altro che conclusa. La squadra del Torri non molla e cerca di rientrare in partita, ma il Molteno resta sempre avanti sino al 24-25. Torri segna l’ultimo gol a trenta secondi dalla fine, ma Il team lecchese strappa il pass per Chieti. Ed è grande festa !

“Una bellissima partita, come doveva essere, vibrante dall’inizio alla fine – commenta il ds moltenese Matteo Somaschini – Complimenti al Torri per non aver mai mollato, ma devo dire straordinaria la prova della nostra squadra, che ha meritato questo risultato ed ha ottenuto il pass per le Final Eight di Chieti, dopo una stagione partita con molte difficoltà e chiusa con un girone di ritorno strepitoso. Tornado al match di sabato, la squadra è partita subito bene, peccato per l’infortunio di Davide Campestrini che cercheremo comunque di recuperare per le finali di Chieti, dove un Torri mai domo ha recuperato sino al 10-11 del primo tempo. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati, tenendo sempre il vantaggio, con bellissimi gol di Giacomo Redaelli e Davide Tagni. Sul finale di partita, il Torri ha recuperato, trovando il gol del pareggio al termine della partita. Rinnovo i complimenti a tutta la squadra ed alla nostra società per questo straordinario risultato”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello Marco, Garroni Nicolò 2, Redaelli Giacomo 8, Galizia Lorenzo 1, Mella Gioele 3, Bonanomi Riccardo 1, Vidovic Marko, Tagni Davide 6, Colombo Leonardo 1, Riva Samuele, Crippa Riccardo, De Angelis Alessandro 3, Beretta Lorenzo, Campestrini Davide, Redaelli Lorenzo, Randes Gabriele.