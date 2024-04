Pallamano, il Molteno si prepara per la trasferta a Salerno

Attesa per il match a Salerno contro la Genea Lanzara

“Non sarà una sfida facile. Il Lanzara vuole riscattare la sconfitta dell’andata e, soprattutto, ritornare a vincere in campionato”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno è pronto per la penultima partita della stagione regolare del campionato di Serie A Silver, nella quale, il prossimo fine settimana, si giocheranno gli incontri decisivi per delineare la griglia play off.

La squadra di Mister Gagliardi, sarà impegnata domenica 14 aprile alle ore 17 a Salerno per la sfida contro la Genea Lanzara, squadra battuta all’andata con il risultato di 32-25. Atteso il match di domenica tra le due formazioni che hanno già strappato il “biglietto” per i play off ma che non sono ancora certi di quale possa essere la loro posizione in classifica al termine della stagione regolare.

“Sappiamo tutti quanto sia importante la posizione in vista della seconda fase, considerato il fatto di sfruttare al meglio il fattore campo – continua Matteo Somaschini, Direttore Sportivo – il Salumificio Riva Molteno, attualmente è quinto in classifica, a soli due punti da Romagna”.

“Ovviamente speriamo molto di poter conquistare quel quarto posto, e per questo motivo, scendiamo a Salerno, con la convinzione di vincere questa partita, sapendo già cos’hanno fatto le altre squadre, giocando il sabato – continua il Direttore Sportivo – Non sarà una sfida facile. Il Lanzara cercherà di sfruttare il fattore campo, vuole riscattare la sconfitta dell’andata, e soprattutto, ritornare a vincere in campionato. Anche Molteno arriva da due sconfitte, anche se, in alcune circostanze, non siamo stati fortunati. E’ doveroso rimarcare che Lanzara ha vinto l’anno scorso il campionato Italiano Under 20, ed è ancora in lizza per questo obbiettivo in questa stagione. Una squadra giovane, determinata, con il loro terzino sinistro, Arena, da tenere in considerazione”.

“Ci sono alcuni giocatori che sono rientrati dai rispettivi infortuni, e si stanno allenando intensamente perché vogliono dare il loro contributo per la causa moltenese, nelle prossime due sfide di campionato, e per i play off. Ci stiamo allenando con grande attenzione, con la volontà di vincere le prossime due sfide. Poi Bernachea, al comando della classifica marcatori, vuole chiudere la stagione regolare, conquistando questo traguardo. La squadra è pronta per questa sfida. Andiamo a Salerno per conquistare i due punti in palio.” conclude così Somaschini.