Pallamano. Molteno prapra la sfida contro Cus Palermo

Il match sabato alle ore 17 al Palasangiorgio di Moteno

Il DS Somaschini: “E’ una partita da vincere, per riscattare anche la sconfitta incassata settimana scorsa sul campo del Romagna”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno scenderà in campo sabato pomeriggio (ore 17) per affrontare al PalaSangiorgio la compagine siciliana del Cus Palermo, nel match valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Un’ultima partita, prima che il campionato si prenda due settimane di pausa, per dare spazio alla nazionale.

E’ fondamentale, quindi, per Molteno, vincere questa sfida casalinga, per archiviare un periodo anche un po’ sfortunato, ma soprattutto dove la squadra del tecnico Branko Dumnic, ha commesso qualche errore di troppo, lasciando sul campo qualche punto.

Una sfida che mette di fronte due formazioni, Salumificio Riva Molteno e Re Borbone Cus Palermo, appaiate in classifica con 2 punti all’attivo. I siciliani avevano vinto alla seconda giornata, nel match interno contro il VerdeAzzurro Sassari (30-29), mentre il Molteno si era imposto 30-26 contro il Campus Italia.

Abbiamo intervistato il ds moltenese Matteo Somaschini, per la presentazione del match: “E’ una partita da vincere, per riscattare anche la sconfitta incassata settimana scorsa sul campo del Romagna. I ragazzi sono sereni, stanno lavorando con grande intensità, ascoltando con molta attenzione le parole del nostro tecnico, che più volte rimarca con il gruppo gli errori che vengono commessi in partita. Bisogna sempre migliorarsi, con la speranza che un pizzico di fortuna giri anche dalla nostra parte”.

Rimane il fatto che la sfida contro Palermo deve dare una risposta importante al Molteno, corretto?

“Senza alcun dubbio. Ripeto, questa è una partita da vincere, anche perché poi ci saranno due settimane di stop ed avremo modo di lavorare intensamente per migliorare la nostra attuale condizione. Mi aspetto una bella partita da parte dei ragazzi. Il gruppo è consapevole che non può sbagliare questo match, davanti al proprio pubblico. Ci tengo molto a rimarcare – conclude Somaschini – come nel nuovo campionato di Serie A Silver, sia sensibilmente aumentato il numero di persone che vengono a vedere le partite. Questo dato si riflette in modo particolare anche al PalaSangiorgio di Molteno. E’ un segnale molto forte, e mi aspetto anche sabato pomeriggio, alle ore 17, il nostro palazzetto sarà affollato di tifosi”.