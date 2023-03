Pallanuoto, gli u13 della Viribus in testa al campionato

Vittoria contro il Muggiò per gli esordienti under13 di Bosisio Parini

La Viribus Unitis è prima nel suo girone nel campionato italiano pallanuoto

BOSISIO – Grande risultato per la Virbus Unitis: domenica i ragazzi under13 della squadra pallanuoto di Bosisio hanno conquistato la loro settima vittoria su sette gare, battendo l’H20 Muggiò,

Risultato 1-8 per gli ospiti che giocavano al Quanta Club di Milano. Una bella soddisfazione per i giocatori e per il loro allenatore Stefano Lanfranchi.

La Viribus Unitis nera, con 21 punti totali, è al primo posto della classifica del girone A della categoria U13 del campionato PNI di Pallanuoto.