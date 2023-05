Basket play-off Serie D. Pescate ko, si deciderà tutto in gara 5

Secondo quarto fatale per i lecchesi

La sfida decisiva sarà venerdì 26 maggio alle 21.15 a Malgrate

BREMBATE SOPRA – Anche nella quarta partita della serie tra Autovittani Pescate e Polisportiva Brembate Sopra il fattore campo l’ha fatta da padrone. Gli orobici battono i lecchesi e rimandano tutto alla quinta e decisiva partita, che si giocherà sul campo di Malgrate venerdì 26 maggio alle 21.15.

Per tutto il primo quarto la partita è in equilibrio (16-12), ma è nella seconda frazione che Pescate letteralmente crolla, andando al riposo con oltre venti punti da recuperare (43-20) e con un Matteo Cazzaniga in mano, fermato da un problema muscolare.

Nella ripresa i ragazzi di coach Davide Figini provano a rientrare, riuscendo a ridurre il distacco entro la singola cifra nel quarto quarto, ma senza mai impensierire veramente i padroni di casa.

L’Autovittani perde 70-56 e si giocherà la permanenza in serie D davanti al pubblico di casa. Inutili i 18 punti di un incisivo Alessandro Albenga.

“Il secondo quarto ci è costato la partita – dichiara coach Figini – nella ripresa abbiamo provato a rimontare, arrivando a meno otto nell’ultimo quarto, ma poi abbiamo finito le energie”

POL. BREMBATE SOPRA – AUTOVITTANI PESCATE 70-56

PARZIALI: 16-12; 43-20; 55-41

PESCATE: Cala 10, Butti 5, Nasatti 2, Porcaro n.e, Albenga 18, Bianchi 2, Motta 13, Colopmbo 2, Crevenna 4, Garota, Inverniizzi, Cazzaniga. All. Figini.