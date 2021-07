Basket Serie B. Annunciato il girone della Missoltino.it Olginate

Lecchesi nel girone B, quest’anno senza le siciliane

Girone classico da trenta partite, con Play Off e Play Out

OLGINATE – La Lega Pallacanestro ha annunciato i gironi del campionato di Serie B e i dirigenti della Missoltino.it Olginate possono tirare un sospiro di sollievo, dopo che lo scorso anno dovettero effettuare quattro trasferte in Sicilia.

I dirigenti federali si sono accordati per costruire gironi che avessero anche un senso geografico logico, evitando scelte impopolari dello scorso campionato come quella di unire le squadre friulane a quelle marchigiane e abruzzesi. In sostanza si torna al passato, con la Lombardia divisa in due, la parte est giocherà contro piemontesi e toscane, quella ovest con emiliane, venete e friulane. Ci sarà poi un girone “centrale” – Emilia, Marche, Abruzzo e Lazio – e uno meridionale che comprende due laziali, le pugliesi, le calabresi e le siciliane.

La Missoltino.it giocherà si conferma nel girone B e giocherà contro Bernareggio, Desio, Bergamo, Crema, Cremona e Lumezzane (Lombardia), Fiorenzuola e Bologna (Emilia Romagna), Mestre, Jesolo, Padova, Vicenza e San Vendemiano (Veneto), Cividale del Friuli e Monfalcone (Friuli Venezia Giulia)

Nel campionato 2021/22 sparirà anche la doppia fase, tornando al classico girone da trenta giornale, con Play Off e Play Out che decideranno retrocesse e promosse in Serie A2.