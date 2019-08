Basket SerieB. Stanford vince, ma Olginate c’è

Gli americani trionfano 64-80

Olginate senza Basile e Tagliabue

OLGINATE – La prima amichevole della stagione l’ha vinta Stanford – che solo pochi giorni fa aveva sconfitto Roseto, squadra di Serie A2 – ma la Gordon Olginate ha comunque fatto bella figura contro i Cardinal.

La Gordon inizia con Gatti, Donadoni, Bugatti, Manetti e Rattalino. Basile e Tagliabue sono in panchina e lì resteranno per tutti i quaranta minuti.

Il primo canestro stagionale per la Gordon è una tripla dall’angolo di Fabio Bugatti (3-3), ma la frazione iniziale resta piuttosto spezzettata a causa dei numerosi falli fischiati dagli arbitri. Stanford resta in controllo e coach Meneguzzo inizia a far ruotare i suoi elementi.

Il secondo quarto inizia con gli americani in netto vantaggio (10-26), un distacco che i lecchesi non riusciranno mai a colmare.

Nella ripresa, che Olginate inizia sotto di quattordici (27-41) c’è poco da segnalare: tanto agonismo da parte di entrambe le formazioni e poca precisione. Nell’ultimo quarto da segnalarsi un quintuplo cambio di uno scontento coach Haase, quando la sua squadra ha perso un po’ di concentrazione.

La partita si è chiusa col punteggio di 64-80 per Stanford. Olginate, dopo cinque giorni di allenamenti, non poteva certamente fare di più.

“Buon test, giocato senza due giocatori importanti, ma i giovani si sono messi in mostra. Possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo prodotto, ma ci vuole ancora tanto prima di essere in condizioni ideali per il campionato. Dato un’impronta importante, molti hanno giocato con grande ardone e non hanno fatti passi indietro, pur contro avversari molto fisici. Si potrà fare tanto e bene quando impareremo a passarci meglio la palla” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo.

GORDON OLGINATE – STANFORD UNIVERSITY 64-80

Parziali: 10-26; 27-41; 46-62; 64-80

OLGINATE: Basile ne, Donadoni 7, Bugatti 16, Mentonelli 3, Manetti 11, Gorreri 15, Bedin4, Gatti, Tagliabue n.e, Chiappa 0, Contestabile n.e, Butta n.e