BMX. Team Bicimania Garlate e l’Azzurro Redaelli all’Europeo Assoluto

Buone prestazione dei lecchesi in gara

LECCO – Bicimania Garlate e il lecchese Marco Radaelli con i colori della Nazionale Italiana, hanno partecipato al Campionato europeo assoluto BMX che si è tenuto a Besançon in Francia dal 7 al 9 luglio. Alla regia la società sportiva BMX Besançon con ben 2400 partecipanti.

Sulla pista, impegnativa, dei “Besontine” l’atmosfera è stata da subito molto calda (pure il meteo lo è stato) con gare appassionanti e di altissimo livello in tutte le categorie.

Per Redaelli (categoria Elite under 23) l’impressione avuta è che la sua gara poteva concludersi meglio. In semifinale è partito molto bene e in prima curva era secondo ma è stato speronato da un danese. Redaelli resiste sino all’ultima curva ma poi viene superato dagli avversari e chiude sesto (solo i primi quattro passano il turno) quindi per lui niente finale dei migliori otto e svanisce così la possibilità di giocarsi il titolo di Campione d’europa.

Per il Team Bicimania Garlate, Martino Caslini (boys 13 anni) non ha superato i quarti di finale. Martino poteva ambire sicuramente alla semifinale, ma forse anche un posto nei primi otto. Caslini ha pure partecipato alla gara riservata alle bmx “cruiser” concludendo ai quarti di finale.

Nei cruiser hanno corso anche Alex Gilardi (boys 14), Matteo Bravi (boys 16) e Tommaso Bravi (boys 12). Alex e Matteo hanno sperimentato che anche in questa disciplina, un po’ snobbata dai rider più forti, il livello competitivo europeo è molto alto e hanno raggiunto i quarti di finale. Tommaso, in una categoria poco frequentata, è arrivato quarto in finale. Un ottimo risultato, ma forse poteva arrivare qualcosa di ancora più importante se la finale fosse stata corsa con l’attenzione e l’atteggiamento mentale delle manche di qualificazione. Tommaso in Francia ha peccato soprattutto in questo, affrontando anche la successiva gara con la bici da BMX preoccupandosi più del valore dei suoi avversari che delle proprie possibilità. Alla fine è uscito agli ottavi di finale.

Alle manche di qualificazione della gara di BMX hanno partecipato anche Mattia Morello (boys 9), Alessandro Brini (boys 11) – un’esperienza formativa per entrambi i rider – Alex Gilardi e Davide Cattaneo (entrambi boys 14), Matteo Bravi e infine Giovanni Caslini (master 17 – 24 anni). Hanno tutti dato il massimo delle loro possibilità, possono essere contenti di questo.

Infine Marco Radaelli ha partecipato al Time Trial a squadre nazionali. La competizione prevedeva un giro di qualificazione corso da tre rider della stessa nazione ed eventualmente la partecipazione alla finalissima riservata alle cinque squadre più forti. Ebbene, l’Italia con Giacomo Fantoni, Giacomo Gargaglia e Marco si è piazzata al quarto posto. Veramente un ottimo risultato.

Con la stagione agonistica italiana in pausa fino a metà settembre, la prossima gara in programma è il Campionato del Mondo a Glasgow in Scozia. Dei nostri, parteciperanno Marco e Martino. Sicuramente daranno il massimo!