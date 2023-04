Kayak. Buona la prima per la gara sprint organizzata dal Ck Rivabella

Oltre 110 equipaggi e 17 società al via: medaglie e titoli per i padroni di casa

“Era la nostra prima esperienza come organizzatori. La gara è stata apprezzata, grazie a quanti hanno collaborato”

OLGINATE – E’ molto soddisfatto Claudio Bettinazzi, presidente del Canoa Kayak Rivabella, società nata da pochi anni che per la prima volta in assoluto si è messa alla prova con l’organizzazione di una gara.

“Siamo contenti perché al termine dell’evento abbiamo raccolto pareri positivi, la gara è piaciuta molto sia sotto il profilo tecnico che dell’organizzazione – ha detto Bettinazzi -. Era una gara sprint valida per il titolo regionale categorie Ragazzi e Master. La partenza era poco sopra il ponte di Olginate e l’arrivo in corrispondenza di Villa Sirtori. A causa della scarsità di acqua abbiamo creato un percorso obbligato tra i vari isolotti che emergono nel tratto di fiume: ne è uscito un tracciato tecnico, soprattutto per le categorie giovanili, con parecchi cambi di direzione e giri d’acqua a cui prestare molta attenzione. Era un percorso da non sottovalutare…”.

Oltre 110 equipaggi al via di 17 diverse società (alcune provenienti anche da Veneto, Emilia Romagna e Piemonte): “Il ringraziamento più grande va ai tantissimi volontari e volontarie della nostra società sportiva che si sono messi a disposizione per far funzionare al meglio la macchina organizzativa in tutti i settori: è stato un vero gioco di squadra! – ha detto Bettinazzi – Un doveroso grazie va all’Autorità di Bacino del Lario, nella persona di Emilio Leoni, per il patrocinio e il sostegno e al Comune di Olginate nella persona del sindaco Marco Passoni che ci ha messo a disposizione tutto quello che abbiamo chiesto, dandoci una grossissima mano per quanto riguarda docce e bagni. Alla gara sono intervenuti anche il presidente regionale Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick) Maurizio Lenuzza e il consigliere delegato settore discesa Marco Arlati. L’ultimo ringraziamento va ad alcune aziende locali che ci hanno dato un supporto concreto per l’organizzazione dell’evento sportivo”.

I risultati del Canoa Kayak Rivabella di Lecco

Gli atleti di casa, non poteva essere altrimenti, hanno partecipato in forze ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie dove erano presenti (ricordiamo che la gara, valida per i titoli regionali Ragazzi e Master, si svolgeva su due manche e il risultato era dato dalla somma dei tempi).

Nelle Allieve B successo di Marilù Brambilla, imitata da Pietro Corti negli Allievi B e da Massimo Bettinazzi nei Cadetti A. Nelle Ragazze bronzo di Beatrice Bettinazzi seguita al 4° posto dalla compagna di squadra Laura Radaelli. Nei Ragazzi successo e titolo regionale per Riccardo Frigerio, 4° Riccardo Rosa. Negli Junior vince Lorenzo Corti (miglior tempo assoluto, di 23 centesimi migliore anche rispetto al primo Senior), mentre Iacopo Brambilla conquista il bronzo. Terzo posto anche per Edoardo Auriemma nel C1 Senior; nel K1 Senior, invece, 4° Luca Riva, 6° Matteo Pasquale, 8° Sebastiano Del Duca, 12° Francesco Brossa e 14° Gioele Rota. Un’altra medaglia per il C2 Senior con Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi al 3° posto. Poker di successi e di titoli regionali nei Master: 1° Massimiliano Valsecchi (C1 Master B); 1° Matteo Crippa (K1 Master A); 1° Stefano Brambilla (K1 Master B); 1° Gianpietro Frigerio (K1 Master C).

Ottimi risultati anche nella prova a squadre. Successo nella categoria Junior con Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Riccardo Frigerio. Successo anche nei Master con Matteo Crippa, Stefano Brambilla e Gianpietro Frigerio. Nei Senior argento con Sebastiano Del Duca, Luca Riva e Matteo Pasquale e quarto posto con Riccardo Rosa, Gioele Rota e Francesco Brossa.

I risultati del Canoa Kayak ’90 Vercurago

In gara c’erano anche gli atleti del Ck ’90 Vercurago, allenati dal consigliere regionale e responsabile del settore discesa Fick Lombardia Marco Arlati. Tra i vercuraghesi, medaglia d’oro per Sara Zucchi, unica concorrente in categoria Cadette A. In categoria Allievi doppio podio: terzo Jan Zucchi (Allievi A) e seconda Margherita Cattaneo (Allievi B). Nella gara a squadre, vittoria di Jan e Ruben Zucchi, con la Cattaneo, in categoria Allievi B. A completare la giornata positiva per la famiglia Zucchi il secondo posto di papà Alberto nei Master C.