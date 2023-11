Basket DR 1. Venerdì nero per le lecchesi

Harakiri Civatese contro Nibionno dell’ex Fracassa

Brutto secondo tempo, anche Mandello va ko

CIVATE – Non basta un super primo quarto all’Edilcasa Civatese per portare a casa un prezioso foglietto rosa contro il Basket Nibionno, allenato dall’ex idolo Arturo Fracassa.

La partenza dei grigiorossi è strepitosa sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo (22-8) ma già dal secondo quarto gli ospiti si rimettono in scia, dimezzando lo svantaggio (35-29).

Il terzo parziale Nibionno rivolta la partita come un calzino, prendendo il controllo della partita (44-50) grazie a un’ottima difesa. La Civatese non mollerà fino alla fine, non riuscendo però a mettere più il naso avanti.

Il Basket Nibionno espugna il PalaCivitz col punteggio di 63-67. Doppia cifra per Daniele Castagna (19) e Riccardo Rotta (14)

“Una Sconfitta che ci deve far riflettere e dovrà servirci per il futuro – dichiara coach Fausto De Lazzari – ora buttiamocela alle spalle e testa a morbegno”

EDILCASA CIVATESE – BASKET NIBIONNO 63-67

PARZIALI: 22-8; 35-29; 44-50

CIVATE: Castagna 19, Rotta 14, Butti 8, Corti 8, Galli 7, Minari 3, Galliani 2, Lomasto 2, Bianchi, Maver, Bosso, Butta. All. De Lazzari.

MANDELLO DEL LARIO – Sconfitta interna per la Tecnoadda Mandello contro una Pezzini Morbegno “in gas”, alla terza vittoria consecutiva dopo un inizio di stagione ballerino.

Il primo quarto è tutto di marca mandellese, ma già dalla seconda frazione gli ospiti si fanno sentire. Morbegno rimonta ma i ragazzi di coach Federico Tocalli sono bravi a chiudere forte il primo tempo, andando al riposo sopra di nove lunghezze (44-35).

Nella ripresa, altra falsa partenza mandellese: i valtellinesi segnano i primi dieci punti consecutivi e si rimettono subito in partita (58-57). L’ultimo quarto Mandello subisce le iniziative del diciassettene Manuel Castelli – 31 punti per lui! – e non riesce a far sua la partita, perdendo col punteggio di 76-85.

Miglior marcatore per i lariani Thomas De Gregorio a quota 16 punti.

“Abbiamo giocato un brutto secondo tempo, subendo troppo Castelli – dichiara coach Tocalli – loro hanno meritato di vincere e noi purtroppo non troviamo continuità, non riusciamo a vincere due partite di fila.

TECNOADDA MANDELLO – PEZZINI MORBEGNO 76-85

PARZIALI: 25-13, 44-35, 58-57

MANDELLO DEL LARIO: Ratti 6, Diagne, Puglisi 9, De Gregorio 16, Albenga 4, De Paola 2, Melzi 7, Balatti 3, Cala 11, Cazzaniga 9, Lafranconi n.e, Longhi 9. All. Tocalli.