Basket femminile, la Starlight perde in casa contro Vittuone

A Valmadrera finisce 59-65

Nonostante il risultato il coach Zucchi è soddisfatto

VALMADRERA – Una prova di carattere e di squadra. Al di là del risultato, il coach Stefano Zucchi, può ritenersi soddisfatto dell’operato della sua squadra, nel match casalingo disputato contro Vittuone, partita valida per il campionato di serie B di basket. Per la cronaca la sfida è terminata 59-65 (parziali 19-16, 26-27, 41-47) ma con Valma, che a differenza del match disputato settimana scorsa, ha messo in campo la giusta cattiveria agonistica, giocando di squadra, con il coach Stefano Zucchi che riesce a trovare degli aspetti tecnici, evidenziati dal suo gruppo di lavoro, che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.

“Una buona prestazione della nostra squadra, purtroppo incappata in una Giulia Rossi incontenibile, con giocate da categoria superiore – ha commentato il coach – Nonostante ciò siamo state in partita per tutti i 40’ e forse potevamo anche portare a casa il primo referto rosa. Ma oggi posso dire che dobbiamo prendere quello di buono che abbiamo fatto (idem anche in settimana con la vittoria su Varese) e da qui proseguire. La continuità e l’attenzione sono le basi per fare ancora qualche passo in avanti e farci trovare pronte per i prossimi impegni. Direi che le ragazze- conclude Zucchi- sono sulla buona strada sono ottimista e convinto che a breve faremo qualche bel colpaccio”.

Parziali: 19-16, 10-11, 17-20, 18-18

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo 12, Spreafico 7, Levi 2, Vergani 3, Benedini 3, Galli 7, Lisoni ne, Torri R., Merli 9, Russo 11, Natoli 5.