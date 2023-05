Basket Play-off Serie D. Civatese salva, Pescate quasi

I grigiorossi chiudono la pratica contro Sustinente

Pescate vince e va 2-1 nella serie contro Brembate Sopra

CIVATE – L’Edilcasa Civatese vince in maniera netta anche la terza gara di play-off contro il Basket Sustinente e conquista il diritto di giocare in Serie D anche la prossima stagione.

I mantovani non si sono mai dimostrati all’altezza dei civatesi in tutte e tre le partite e già alla fine del primo tempo il match era in mano ai grigiorossi (42-29).

Nella ripresa gli ospiti spariscono progressivamente dal campo e la formazione di coach Fausto De Lazzari aumenta il divario fino al punteggio finale di 84-53.

“ Obiettivo raggiunto per Civate! Dopo un inizio stagione in salita per il cambio dell’allenatore e per le nuove disposizioni della Federazione, i ragazzi si sono compattati e, grazie all’impegno costante in allenamento, nel girone di ritorno hanno raccolto i frutti del loro lavoro esprimendo sul campo una buona pallacanestro che li ha portati al quarto posto nella stagione regolare, posizione che ha consentito ai ragazzi di chiudere sul 3 a 0 le partite di play off contro Sustinente” dichiara un entusiasta coach De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – BASKET SUSTINENTE 84-53

PARZIALI: 18-7; 42-29; 66-41

CIVATE: Bcastagna 22, Corti 12, Galli 11, Bosso 10, Capovilla 7, Panzeri 6, Negri 5, Laci 4, Butta 3, Lomasto 2, Maver 2, Frigerio. All. De Lazzari.

PESCATE – L’Autovittani Pescate reagisce alla sconfitta esterna di settimana scorsa e, vincendo la gara di ieri contro la Pol. Brembate Sopra, si trova a un solo successo dal confermare il proprio posto in serie D anche per la prossima stagione.

Dopo un primo quarto di studio, sono gli ospiti a farsi preferire nella seconda frazione, andando al riposo con tre punti di vantaggio (29-32).

Negli spogliatoi coach Davide Figini suona la sveglia e i suoi ragazzi rientrano in campo con grande grinta. Con un parziale di 23-6 la formazione lecchese ribalta completamente la partita, andando a vincere 72-59.

Miglior marcatore lecchese Matteo Cazzaniga a quota 15 punti. Ottima prova del diciottenne Andrea Nasatti, autore di una gara da 9 punti e 12 rimbalzi.

“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, soprattutto di quella di Andrea, che ha lottato veramente come un leone – dichiara coach Figini – pubblico fantastico, aspetto tutti i nostri tifosi a Brembate Sopra, mercoledì prossimo”

POL. BREMBATE SOPRA – AUTOVITTANI PESCATE 72-65

PARZIALI: 20-16, 29-32, 52-38

PESCATE: Cala 7, Butti 4, Nasatti 9, Porcaro n.e, Albenga 13, Bianchi 3, Motta 10, Colombo 9, Garota, Cazzaniga 15, Crevenna 2, Invernizzi.