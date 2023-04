Basket Play-off Serie D. Le formazioni lecchesi pronte all’esordio

Questa sera, venerdì, gara 1 dei play-off Silver

In palio la permanenza in serie D per Civatese e Pescate

LECCO – Cominceranno questa sera i play-off Silver di Serie D, un turno secco che metterà in palio la possibilità di giocare in Serie D anche il prossimo anno.

Sia l’Edilcasa Civatese che l’Autovittani Pescate avranno il vantaggio del fattore campo, il che vuol dire che, se si dovesse andare alla quinta e ultima sfida, le due formazioni potrebbero giocarla tra le mura amiche.

L’importanza di avere la cosiddetta “bella” a Civate sarà fondamentale per i ragazzi di coach Fausto De Lazzari, che dovranno sobbarcarsi una trasferta di circa 200 km per poter affrontare i mantovani del Basket Sustinente.

“La partita di questa sera è importante. La mia squadra si è allenata bene e nelle ultime partite abbiamo iniziato a giocare un buon basket, e questo mi dà molta fiducia – dichiara coach De Lazzari – le informazioni che ho avuto sugli avversari sono poche, hanno un paio di fratelli che sono buoni giocatori e anche un paio di lunghi forti. Sono arrivati 11° nel loro girone, ma verranno sicuramente qui per cercare di fare risultato. Noi li affronteremo come se fossero la prima della classifica, poi il campo dirà l’ultima parola”.

L’Autovittani Pescate affronterà una trasferta più semplice a livello logistico, ma teoricamente più impegnativa a livello tecnico, visto che la Pall. Brembate Sopra è arrivata al 6° posto nel proprio girone. I lecchesi arrivano al match senza uno dei migliori marcatori, Mathias Cala, appiedato da un problema alla caviglia.

“Giocheremo questa partita senza Mathias, che comunque spero di recuperarlo per gara 2 – dichiara coach Davide Figini – arrivati a questo punto, conta solo la volontà di tutti di lottare su ogni pallone e dare il massimo in ogni secondo della partita. Abbiamo conquistato il fattore campo, dimostrando di potercela giocare con tutte le squadre del nostro girone molto equilibrato”.

La sfida coi bergamaschi era già avvenuta lo scorso anno. “Li abbiamo già affrontati, dovrebbero essere la stessa squadra con due innesti importanti, da categorie superiori: Arrigoni dalla C Silver ed Magni dalla C Gold. Credo fortemente nei miei giocatori e nel nostro gruppo; abbiamo lavorato per tutto l’anno per affrontare queste partite. Il momento è adesso, non vediamo l’ora di stasera, il nostro pubblico ci spingerà a dare il massimo”.

Entrambe le partite si disputeranno questa sera. Alle 21.15 a Malgrate la sfida tra Pescate e Brembrate Sopra, quindici minuti dopo comincerà al PalaCivitz quella tra Civatese e Sustinente.