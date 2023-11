Basket Serie C. Civatese e Mandello, serata no

Interrotta la striscia positiva dei ragazzi di coach De Lazzari

Ennesima sconfitta stagionale per gli arancioblu lariani

CIVATE – Si interrompe contro Villaguardia la striscia positiva dell’Edilcasa Civatese. I grigiorossi hanno perso al PalaCivitz col punteggio di 62-67.

Nel primo quarto la formazione comasca è già avanti (14-18) e non basta ai ragazzi di coach Fausto De Lazzari iniziare bene la seconda frazione. Villaguardia “strappa” ancora e va al riposo con dieci punti di margine (28-38).

Sono sempre i comaschi a “menare le danze” nella ripresa. La formazione lariana riesce più volte a vedere “la targa” degli avversari, senza mai riuscire a soprassare.

Villaguardia espugna il PalaCivitz col punteggio di 62-67, inutili i venti punti del bomber Riccardo Rotta e i 15 di un intramontabile Fabio Panzeri.

“Stasera ci è mancata la mentalità delle due partite precedenti e il campo lo ha dimostrato – dichiara il coach – laviamoci di dosso la sconfitta e testa a settimana prossima”.

EDILCASA CIVATESE – VILLAGUARDIA 62-67

PARZIALI: 14-18; 28-38; 51-59

CIVATE: Rotta 20, Panzeri 15, Castagna 14, Galli7, Butti 6, Corti, Bosso, Minari, Galliani, Negri, Maver, Lomasto. All. De Lazzari

MANDELLO – Continua la crisi della Tecnoadda Mandello, sconfitta fra le mura amiche dall’Indipendente Appiano.

I lariani iniziano malissimo (2-13) e devono ricorrere alla zona per arginare la squadra avversaria, andando negli spogliatoi di metà partita con sei punti da recuperare (31-37).

Nel secondo quarto l’Indipendente strappa ancora e Mandello continua a inseguire, senza mai prendere il comando della partite, a causa di percentuali veramente disastrose al tiro: 30% da 2 e 29% da tre punti.

Mandello perde 63-68. Miglior marcatore Mathias Cala a quota 15 punti.

“ Le nostre percentuali sono troppo basse per poter vincere le partite – dichiara coach Federico Tocalli – nel quarto periodo siamo tornati a meno sei e abbiamo fatto zero su quattro ai liberi e tre errori consecutivi da sotto. Saremmo potuti rientrare a un possesso di svantaggio , ma non segnando diventando difficile”.

TECNOADDA MANDELLO – INDIPENDENTE APPIANO 63-68

PARZIALI: 14-15, 31-37, 45-54

MANDELLO: Cala 15, Nasatti 12, Balatti 7, Longhi 7, Puglisi 7, Albenga 6, Raimondo 5, De Gregorio 2, Ratti 2, De Paola, Lafranconi, Melzi, All. Tocalli