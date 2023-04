Basket Serie D. Finisce questo weekend la regular season

La Civatese ha blindato il quarto posto

A Pescate serve una vittoria per mantenere il fattore campo nei play-off

LECCO – Ultima chiamata per le formazioni lecchesi di Serie D. I verdetti principali sono stati quasi tutti definiti: Rovello (1°) e Biassono (2°) si giocheranno i play-off Gold per andare in serie C regionale, Rovagnate (13°) e Cadorago (14°) retrocederanno in Promozione.

In mezzo ci sono dieci squadre che cercano il miglior posto possibile in vista dei play-off Silver, per evitare la retrocessione in Promozione.

La Civatese è tranquilla e nella sfida con la capolista Rovello di questa sera non ha nulla da perdere. Anche se perdesse e venisse raggiunta da Groane – probabile vincitrice contro Rovagnate – manterrebbe comunque il suo 4° posto per via della differenza canestri.

Più complessa la situazione di Pescate, che giocherà in casa contro Cabiate. I ragazzi di coach Davide Figini sono nel gruppone centrale, con sei squadre divise da due punti: Sondrio, Carate e Pescate (26), Cucciago, Nibionno e Cabiate (24). Con una serie così ampia di formazioni coinvolte è molto difficile capire come finiranno i pescatesi. Ipotizzando che Carate vincerà contro Cadorago – gli avversari sono ancora a zero – i lecchesi verosimilmente potrebbero arrivare al massimo sesti.

Nell’ipotesi migliore – sconfitta di Groane contro Rovagnate, di Sondrio contro Seregno – e considerando per acquisita la vittoria di Carate contro Cadorago, i pescatesi finirebbero a 28 con Groane e Carate. A quel punto Carate (2-0 contro Groane) dovrebbe essere quinta, Pescate (2-0 contro Carate ma differenza canestri minore nel trittico) sesta e settima Groane.

Se vincessero Groane, Sondrio e Carate – oltre ovviamente a Pescate – i lecchesi dovrebbero essere 6° per differenza canestri migliore contro Sondrio, forti del 2-0 su Carate e dell’1-1 con i valtellinesi, con differenziale canestri pari.

I pescatesi – attualmente 7°secondo la classifica FIP – non devono rilassarsi perché, dando sempre per scontata la vittoria di Carate, perdendo con Cabiate verrebbero raggiunti dagli avversari, con cui avrebbero due sconfitte in altrettante partite. L’11° piazza dovrebbe essere scongiurata anche nel peggiore dei casi – Pescate è 2-0 sia contro Cabiate che contro Nibionno – quindi verosimilmente i ragazzi di coach Figini non dovrebbero rischiare di scendere sotto la 9° posizione, in caso di sconfitta.

A partire da settimana prossima cominceranno i play-off Silver, validi per mantenere la categoria: tre vittorie su cinque partite, chi vince è salvo, chi perde va in Promozione.Per i pescatesi sarebbe fondamentale difendere almeno il 7° posto, che vorrebbe dire avere l’eventuale “bella” in casa e un’avversaria di livello teoricamente peggiore.

I civatesi aspettano solo di sapere da quale girone verrà presa l’11° classificata che li affronterà.