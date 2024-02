Basket Serie DR1. Civatese ok, Mandello ko!

I grigiorossi respingono l’assalto di Appiano

Mandello sconfitta in casa dall’Ars Rovagnate

CIVATE – Importante vittoria per l’Edilcasa Civatese nello scontro al vertice contro l’Indipendente Appiano Gentile. I ragazzi di coach Fausto De Lazzari vincono col punteggio di 66-59.

La sfida tra le due formazioni è combattuta fino dal primo quarto, vinto dalla Civatese col punteggio di 21-18. Nella seconda frazione lo spartito non cambia e i lecchesi possono andare al riposo lungo con un possesso pieno di vantaggio.

Appiano prova a ribaltare la partita nel secondo tempo. I padroni di casa arrivano sino a otto punti di svantaggio e poi si rilanciano nell’ultima frazione, prendendo in mano la partita e vincendola col punteggio di 66.59.

Tre giocatori in doppia cifra per la Civatese: Daniele Castagna con 12 punti e Simone Bianchi e Riccardo Rotta con 11.

“Una vittoria importante contro una squadra ostica- dichiara coach De Lazzari – complimenti ai miei ragazzi per la concentrazione tenuta in tutta la partita”

EDILCASA CIVATESE – INDIPENDENTE APPIANO 66-59

PARZIALI: 21-18; 37-34; 48-50

CIVATE: Castagna 12, Bianchi 11, Rotta 11, Corti 8, Galli 8, Galliani 8, Lomasto 4, Butti 2, Minari 2, Butta, Bosso, Panzeri. All. De Lazzari.

MANDELLO – Brutta sconfitta casalinga per la Tecnoadda Mandello. Il campo della squadra lariana è stato espugnato dall’ARS Rovagnate, diretta concorrente per cercare la salvezza in DR1.

Mandello inizia bene la partita nel primo quarto (24-21) e le due squadre vanno negli spogliatoi col punteggio in sostanziale parità (44-45).

Il terzo quarto si rivelerà decisivo per decidere le sorti della partita, coi lariani che riescono a segnare solo sette punti (51-63). Rovagnate prende il largo e Mandello non riesce più a colmare il gap nonostante gli sforzi di Giacomo Marrazzo (19 punti) e Thomas De Gregorio (16).

TECNOADDA MANDELLO – ARS ROVAGNATE 70-80

PARZIALI: 24-21, 44-45, 51-63

MANDELLO: Marrazzo 19, De Gregorio 16, Albenga 10, Longhi 9, Puglisi 9, Raimondo 4, Melzi 2, Nasatti 1, De Paola, Lafranconi, Diagne, All. Spandrio