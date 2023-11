Tennis Tavolo Valmadrera, bene la squadra Verde, ko la bluceleste

Rinviata al 9 dicembre la partita tra la squadra Gialla del Tennis Tavolo Valmadrera contro il Trezzano

VALMADRERA – Rinviata al 9 dicembre la partita tra la squadra Gialla del Tennis Tavolo Valmadrera contro il Trezzano. L’unica partita casalinga del sabato si é disputata tra la squadra Verde e il TT Silver Lining B.

Netta la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 6-1. Identico punteggio ma in negativo per la squadra Bluceleste impegnata in trasferta contro l’Abbadia Lariana. Da segnalare la primissima vittoria di Martino Gerosa.

Domenica di derby in casa Valmadrera. Si sono sfidate la squadra Rossa contro la Bianca con la vittoria della prima per 7-0, risultato un po’ bugiardo, con set sempre molto combattuti. Comunque il risultato fa si che la squadra Rossa si ritrovi prima da sola in classifica a seguito della sconfitta del Morbegno.

Da sottolineare che nelle statistiche della D3 ci sono ben 5 giocatori senza sconfitte e tutti della squadra Rossa. In particolar modo i due ragazzi del 2011, Giorgio Lange e Leonardo Colombo.

RISULTATI

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA – TT Pol Trezzano B RINVIATA AL 9/12/2023

D1 – ASD TT VALMADRERA VERDE – TT Silverlining B 6-1

Giocatori: Spaziante Rebecca, Dozio Nicola, Fumagalli Michele, Grageda Rodrigo

Vittorie: Doppio Dozio/Spaziante, Dozio (2) Spaziante (1) Fumagalli (1) Grageda (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA ROSSA – ASD TT VALMADRERA BIANCA 7-0

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Colombo Leonardo

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: Doppio Cortesi/Lange, Cortesi (2), Lange (2), Colombo (2)

D3 – TT Abbadia Lariana ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE 6-1

Giocatori: Franchi Mattia, Gerosa Martino, Di Mauro Michele, Di Mauro Giovanni

Vittorie: Gerosa (1)