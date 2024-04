Tennis Tavolo Valmadrera, giornata ricca di verdetti

Promozione diretta in D2 per la squadra Rossa

Squadra Gialla ai play-off, la Verde mantiene vive le speranze

VALMADRERA – Penultima giornata ricca di verdetti per il Tennis tavolo Valmadrera. Si comincia con l’ultimo derby della stagione tra la squadra Bluceleste e quella Bianca con una netta vittoria della seconda in un incontro senza molte motivazioni di classifica per entrambe le formazioni.

In trasferta ad Abbadia Lariana per l’indisponibilità di quella di Cosio, la squadra Verde, vince un incontro molto combattuto con molte partite finite al 5° set e mantiene vive le speranze di play-off promozione, attendendo i risultati delle concorrenti.

Lo scontro promozione della squadra Gialla, ha visto una netta vittoria del Silver Lining di Cormano, che relega i valmadreresi ai play-off. Risultato contrario invece per la squadra Rossa che alla fine di un incontro risolto all’ultima e decisiva partita, grazie alla vittoria di Riccardo Cavallaro, salvo clamorose sorprese, accede alla promozione diretta in serie D2.

La prossima settimana il campionato si conclude nella sua fase principale in attesa dei play off promozione che si terranno il 25/26 maggio.

D1 – TT SILVER LINING A – ASD TT VALMADRERA GIALLA 6-1

Giocatori: Brambila Roberto, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio, Fontana Stefano.

Vittorie: Brambilla

D1 – TT COSIO VASLTELLINO – ASD TT VALMADRERA VERDE 3-4

Giocatori: Garlati Samuele, Grageda Rodrigo, Spaziante Rebecca, Fumagalli Michele

Vittorie: Garlati (1) Grageda (2), Spaziante (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – ASD TT VALMADRERA BIANCA 1-6

Giocatori: Franchi Mattia, Lussana Mauro, Murugan Deven, Gerosa Martino

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Bisogno Giuseppe

Vittorie: Doppio Bisogn/Crippa, Crippa (2), Anghileri (2), Bisogno, Murugan.

D3 CSI TT MORBEGNO – ASD TT VALMADRERA ROSSA 3-4

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Doppio Cortesi/Colombo, Lange (2), Cortesi (1), Cavallaro (1)