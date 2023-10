VK70 Vertical: sabato torna la corsa targata OSA Valmadrera

Il ritorno del chilometro verticale da Valmadrera alla vetta del Monte Rai

Ancora aperte le iscrizioni online, fino alle ore 22 di giovedì 5 ottobre

VALMADRERA – Conto alla rovescia per gli amanti della corsa in montagna: questo fine settimana, sui sentieri sopra Valmadrera, si tornerà a correre il VK70. La terza edizione del chilometro verticale, inserito nel calendario nazionale della Federazione Italiana Skyrunning (FISky), partirà da Trebbia, frazione di Valmadrera (253 metri) e arriverà in vetta al Monte Rai (1259 metri), percorrendo il sentiero ‘Lucio Vassena’, per una lunghezza complessiva di circa 3,3 chilometri.

Il programma della manifestazione, sabato 7 ottobre, si svolgerà come segue: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ritrovo e consegna dei pettorali, mentre alle ore 13.30 ci sarà la partenza del primo concorrente (i corridori partiranno scaglionati). Ultimo arrivo previsto per le ore 16.20. Alle ore 17.30 il momento delle premiazioni presso il ristoro OSA in località San Tomaso, a cui farà seguito il pasta party.

Ancora aperte le iscrizioni online, fino alle ore 22.00 di domani, giovedì 5 ottobre, e fino a un limite massimo di 200 partecipanti, andando su www.kronoman.net/races/details/ 2444/VK70-OSA. Quota d’iscrizione 25 euro per i tesserati Fisky, 30 euro per i non tesserati che comprende pacco gara, premi, rifornimenti sul percorso e all’arrivo, buono pasta party e cronometraggio. In caso di annullamento la quota sarà rimborsata.

Foto, filmati e classifiche verranno pubblicate sul sito www.osavalmadrera.it e sui canali Social – Facebook alla pagina VK70 Osavertical ed Instagram vk70osavertical.