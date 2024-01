Elisabetta Amici e Stefano Aldè ai Winter World Master Games 2024

Dall’11 al 21 gennaio il più importante evento al mondo di sport invernale Master

In gara anche i due fondisti dello Sci Club Comunità Montana Valsassina, tris d’oro per Amici

VIRMIGLIO (TN) – Due atleti dello Sci Club Comunità Montana Valsassina erano gli unici lecchesi ai Master Winter World Master Games di Vermiglio (TN), una sorta di olimpiade dei master (Over 30). Previste più discipline: sci alpino, sci nordico, biathlon, sci alpinismo, pattinaggio, short track, pattinaggio artistico, curling, hockey e snow run, le gare si svolgevano tra Lombardia (Valtellina, Ponte di Legno) e Trentino (Val di Sole).

Molto bene la lecchese Elisabetta Amici (Sc Camunità Montana Valsassina) che vince tre volte nella categoria Master W60/64. Lunedì 15 gennaio sui 5km in Tecnica Classica con 17’36”9 è prima davanti alla norvegese Jorunn Teigen (18’28”1) e alla elvetica Rosemary Oman (22’22”9). Martedì 16 in gara 5km in Tecnica Libera vince con 16’36”9, al 2° posto la francese Roselyne Buisson con 18’02”0, al 3° posto la tedesca Gertrud Haerer con 18’04”7. Ultima vittoria nella 10km in Tecnica Classica con 47’23”3, al 2° posto la norvegese Jorunn Teigen con 50’29”4 e al 3° posto l’elvetica Rosemary Oman con 55’47”7.

Nella categoria Master 60/64 in gara l’altro lecchese, Stefano Aldè, 7° classificato sui 7,5km in Tecnica Classica con 24’51”0, sul podio vanno al 1° posto il bulgaro Todor Mashov con 21’12”8, al 2° posto Alexander Usatov rumeno con 21’35”6 e al 3° posto lo svizzero Martin Furrer con 31’38”9. Seconda gara ancora una 7,5km ma in Tecnica Libera, 6° classificato il lecchese con 22’31”3; doppietta per due azzurri, vince Pierino Confortola con 20’34”5 e 2° Pier Luigi Pedergnani con 31’31”3, a chiudere il podio lo slovacco Jan Bercik con 21’49”6. Ultima gara di Stefano Aldè, la 15km in Tecnica Classica dove chiude al 6° posto con 54’51”1; a vincere lo svizzero Martin Furrer con 47’29”5, al 2° posto l’azzurro Umberto De Martin Pinter con 50’12”8 e a chiudere il podio dal finlandese Reijo Viholainen con 53’01”7.