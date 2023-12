Minisgambeda, Maria Invernizzi (Nordik Ski) vince nella Under 18

Davide Grigi (Primaluna) chiude al secondo posto nella categoria Under 14

A Livigno 172 atleti al via suddivisi dalla categoria Under 10 fino ai più grandi della Under 18

LIVIGNO (SO) – Sabato pomeriggio si è svolta la Minisgambada di sci nordico, 172 atleti al via suddivisi dalla categoria Under 10 fino ai più grandi della Under 18.

Ben 21 gli atleti lecchesi in gara, i migliori sono stati Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) che vince sui 5km nella U18 e Davide Grigi (Sc Primaluna Giovani XXIII) secondo sui 4km degli U14.

Tutti i podi e tutti i lecchesi in gara

Baby U10 1km: 1^ Serena Canclini 5’50” (Pol le Prese), 2^ Ilaria Gritti 5’51” (Pol Le Prese), 3^ Giorgia Silvestri 6’23 (Sportingclub Livigno), 10^ Giorgia Tantardini 23’43” (Nordik Ski Valsassina).

Baby U10 1km: 1° Maurizio Bertolina 5’23” (Sportingclub Livigno), 2° Nathan Confortola 5’27” (Alta Valtellina), 3° Diego Andreola 5’33” (Alta Valtellina), 19° Lorenzo Bonacina 7’08” (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 30° Daniel Orlandi 11’14” (Nordik Ski Valsasina).

Cuccioli U12 3km: 1^ Viola Vittoria Venturini 6’55” (Pol Le Prease), 2^ Elisa Picceni 7’15” (Pol Valmalenco), 3^ Linda Compagnoni 7’19” (Sportingclub Livigno), 8^ Cecilia Bonacina 7’54” (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17^ Sara Gianola 10’47” (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

Cuccioli U12 3km: 1° Fabio Coletti 6’25” (Sc Alta Valtellina), 2° Raffaele Sosio 6’26” (Sc Alta Valtellina), 3° Filippo Pedranzini 6’44” (Sc Alta Valtellina), 11° Mattia Combi 7’24” (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Ragazzi U14 4km: 1^ Alice Aortesi 9’21” ( Ski Club Trais Fluors Ch), 2^ Maura Rauch 9’23” (Sc Zernez Ch), 3^ Eva Ruch 9’43” (Biathlon Clun Harrachov Cze), 12^ Nina POmoni 11’28” (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Ragazzi U14 4km: 1° Zaccaria Bracchi 8’21” (Sportingclub Livigno), 2° Davide Grigi 8’30” (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 3° Gioele Lanfranchi 8’41” (Sc Alta Valtellina), 12° Marco Combi 9’43” (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17° Matteo Rusconi 11’140” (Nordik Ski Valsassina), 21° Omar Spotti 13’12” (Nordik Ski Valsassina), 22° Mattia Artusi 14’07” (Mordik Ski Valsassina), 24° Luca Rizzotto 16’16” (Nordik Ski Valsassina), 25° Michele Gianola 17’07” (Nordik Ski Valsassina).

Allievi U16 5km: 1^ Anna Occhi 15’55” (Sc Alta Valtellina), 2^ Maria Angelica Rini 15’55” (Sc Alta Valtellina), 3^ Gianna Eichnholzer 15’58” (Zernez Ch), 5^ Aurora Invernizzi 16’35” (Nordik Ski Valsassina), 7^ Cristina Artusi 16’58” (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Allievi U16 5km: 1° Matteo Zanoli 13’13” (Sc Alta Valtellina), 2° Simon Gazzoni 13’16” (Sportingclub Livigno), 3° Dario Clementi 13’19” (Sc Alta Valtellina), 16° Marco Colombo 14’34” (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 23° Luca Bergamini 17’36” (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Aspiranti U18 5km. 1^ Maria Invernizzi 16’59” (Nordik Ski Valsassina), 2^ Federica Occhi 17’24” (Sc Ponte di Legno), 3^ Angelica Carrara 19’07” (Sc Club 13 Clusone), 5^ Jasmin Maria Gianola 19’17” (Nordik Ski Valsassina).

Aspiranti U18 5km. 1° Elisa Tiraboschi 14’02” (Sci Club Zanetti-Goggi), 2° Thomas Sandrini 15’32” (Sc Ponte di Legno), 3° Filippo Meneghello 18’38” (Sc Montebelluna).