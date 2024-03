Sci di fondo. Campionato italiano Under 16, i risultati dei valsassinesi

A Santa Caterina Valfurva tre giorni di gare: sprint, individuale e staffette per comitati

SANTA CATERIA VALFURVA (SO) – Tre giorni di gare con il Campionato Italiano di sci nordico per la categoria U16 Allievi, organizzato dalla Sc Alta Valtellina sulla pista “La Fonte”. Venerdì le gare Sprint in tecnica libera, prima le qualificazioni e successivamente quarti, semifinali e finali.

Aurora Invernizzi, Cristina Artusi e Marco Colombo arrivano fino ai quarti nella Sprint

Ben 120 atleti al maschile e 100 atleti al femminile, le lecchesi chiudono con Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) al 17^ in 3’20”84, Cristina Artusi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) al 22^ in 3’25”23, Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina) al 91^ in 4’00”01. A vincere il titolo è stata Luna Forneris (Sc Entraque Alpi Marittime).

1,2km anche per i maschili, Marco Colombo (Sc Primaluna Giovanni XXIII) conclude al 18° posto in 2’47”08, Oscar Axel Gianola (Sc Alta Valtellina) conclude al 57° posto in 2’57”17 e Riccardo Bergamini (Sc Primaluna Giovanni XXIII) conclude in 3’03”80.

Sabato gara sulla distanza: 5km al femminile e 7,5km al maschile

Sabato mattina sulla pista “Valtellina” in gara individuale a cronometro in tecnica classica, 2 giri di 2,5km per le Allieve e a vincere è la trentina Alice Leoni (Cs Marzola Gsd) con 19’20”6. Bene Aurora Invernizzi 13^ classificata con 20’36”3, Cristina Artusi 42^ classificata con 21’54”3 e Alessia Ruzza 91^ con 25’07”4.

Al maschile sono 3 i giri da concludere, 7,5km, e a vincere è ancora un trentino, Thomas Maestri (Us Carisolo) con 26’23”8, Marco Colombo conclude al 30° posto con 28’22”7, Oscar Axel Gianola conclude al 31° posto con 28’28”6 e Riccardo Bergamini con chiude al 95° posto con 31’30”9.

Domenica le staffette per comitati, 12km (3×4) al femminile e 15km (3×5) al maschile

Il Trentino femminile A vince con Clara Facchini, Maja Delugan e Alice Leoni con 31’45”7, terzo posto dalla Lombardia Alpi Centrale, al 9° posto la Alpi Centrali B con Ines Negroni, Maria Angelica Rini e Aurora Invernizzi con 34’03”9, al 10° posto Anna Occhi, Cristina Artusi e Chantal Rocca con 34’10”7, Alpi Centrali F conclude al 32° posto con Arianna Negrini, Lara Balduzzi e Alessia Ruzza con 39’09”7.

Al maschile il Trentino A vince con Thomas Maestri, Diego Cicolini e Emanuele Ferarri con 46’30”4, doppietta per le Alpi Centrali al 2° e 3° posto. Al 17° conclude Alpi Centrali D con Marco Colombo, Lorenzo Bonaldi e Oscar Axel Gianola con 50’31″9, al 36° posto il terzetto Alpi Centrali L con David Andreola, Delsin Bettegazzi e Riccardo Bergamini con 27’15”3.