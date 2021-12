Sci di fondo. Esordio “soft” per i lecchesi alla 2^ tappa di Coppa Italia Gamma Seniores

Gare internazionale Fis a Santa Caterina Valfurva

Sabato gare in sprint, domenica distanza sempre in tecnica libera

SANTA CATERINA VALFURVA – Non era il contesto migliore per l’esordio stagionale ma i pochi lecchesi presenti non si sono tirati indietro. Sabato si sono disputate prima le qualifiche con 1300m di distanza da percorrere in tecnica libera, i migliori 30 tempi a disputare le successive fasi con i quarti, le successive semifinali e per ultimo le finali a sei.

Elena Rossi, Laura Colombo, Anna Rossi e Aksel Artusi passano il primo scoglio

Riescono a ottenere l’obiettivo minimo di passare la prima fase delle qualificazioni ed accedono alle fasi successive: Elena Rossi nelle Under 20 ottiene con 3’40”84 ottiene il 23° tempo per lo Sc Alta valtellina, Angelica Selva con 4’11”09 ottiene il 63° per il Nordik Ski. Nella categoria Seniores in gara le due valsassinesi al momento più rappresentative: Laura Colombo del Cs Esercito con 3’26”68 è 16^, mentre Anna Rossi del Cs Carabinieri con 3’35”25 si prende il 28° posto. Passando al settore maschile, tra gli Under 20 Aksel Artusi dello Sporting Livigno con 3’02”62 ottiene il 18° tempo; 3’15”69 per Federico Bergamini dello Sc Primaluna e 74° tempo, Martino Vassena del Nordik Ski con 3’43”91 ottiene il 118° tempo. Si ferma nelle successive fasi il cammino dei nostri: Elena Rossi conclude al 26° posto, Laura Colombo manca per un soffio le finali e si arrende col 14° posto, mentre Anna Rossi ottiene il 29° posto, Aksel Artusi si prende il 18° posto.

Seconda giornata di gare: contesto internazionale e distanze di 10km al femminile e 15 al maschile.

Presenti atleti di varie nazionalità essendo gare del circuito Fis e non solo di Coppa Italia, il contesto era sicuramente elevato ed essendo anche la prima gara a cui i nostri prendevano parte, e vista la mancanza di neve in valle, non ci si aspettavano risultati eclatanti, almeno da chi per ora lo sport lo vive dopo la scuola. Nella 10km riservata alle Giovani Elena Rossi ottiene il 20° posto sciando in 34’06”4, Camilla Crippa dello Sc Primaluna con 38’26”9 si prende il 57° posto, mentre Angelica Selva con 38’40”3 arriva subito dietro al 58° posto. A Vincere la gara l’atleta dello Sc Gromo Denise Dedei in 31’11”5. Nella gara Seniores a vincere è la francese Delphine Claudel in 29’07”0, al 21° posto Laura Colombo con 32’18”4 e al 40° Anna Rossi con 34’13”0.

Passando alle categorie maschili, tra gli under 20 ancora una vittoria francese, Mathis Desloges è il più veloce di tutti sui 15km conclusi in 40’41”5, al 26° posto Aksel Artusi in 45’02”2, al 73° posto conclude Federico Bergamini in 47’47”8 e al 107° Martino Vassena in 53’45”2.