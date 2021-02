Trofeo “Valentino Negroni” a tecnica classica

Tutte le categorie in gara, i risultati dei lecchesi

GROMO – Partenza mass start, tecnica classica. Con queste caratteristiche, domenica, lo Sc Gromo ha organizzato sulla pista “Spiazzi di Gromo” le gare valide per il trofeo Valentino Negroni con le categorie che andavano dalla Super Baby (Under 8) sino alla Giovani/Seniores, si andava dai 1500m della prima gara per arrivare sino ai 10km dell’ultima.

Sci Club Primaluna e Nordik Ski, le vittorie lecchesi

Il primo successo lo porta a casa Mattia Combi dello Sc Primaluna che vince sui 1500m della Super baby maschile, 5’56” 8 il suo tempo a precedere di 43” Thomas Astori dello Sc Valseriana. Al 5° posto per il Nordik Ski Matteo Ticozzelli che arriva in 7’21”2. Aurora Invernizzi per il Nordik Ski porta a casa il successo nella categoria Cuccioli e lo fa sciando i 3km a loro dedicati in 12’36”0, alle sue spalle dopo 14” Emma Fantoni dello Sc Ardesio. Sempre del Nordik Ski all’8° posto Emma Ticozzelli in 15’47”8.

Passando alla categoria Cuccioli maschile, in gara su 4km il migliore dei nostri è Oscar Axel Gianola col 5° posto in 13’57”2 a 42” da Matteo Pedrocchi vincitore della gara per lo sc Schilpario. Seguono in classifica al 13° Lorenzo Guido (Sc Primaluna) in 15’24”5 , al 16° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) in 15’48”9, al 26° Luca Bergamini (Sc Primaluna) in 19’25”9 e al 28° Matteo Rusconi (Nordik Ski) in 23’47”7.

4km anche per la categoria Ragazze

Silvia Santus in 12’59”1 per lo Sc 13 Clusone porta a casa la vittoria, al 5° posto Maria Invernizzi (Nordik Ski) con14’24”1 seguita al 10° da Elena Bortot (Sc Primaluna) con 15’08”1, al 17° da Maddalena Camozzini (Sc Primaluna) in 16’30”2 e al 19° da Alessia Ruzza (Nordik Ski) in 16’49”2.

5km per la categoria Ragazzi e Allievi femminile

Salgono i km e diventano 5 per la categoria Ragazzi che vede Stefano Epis dello Sc Banca Goggi in solitaria con 14’07”0. I nostri piazzano al 16° posto Marco Colombo (Sc Primaluna) in 18’20”5. Le Allieve vedono la vittoria di Gemma Nani per la Pol Valmalenco che conclude in 16’19″9, Camilla Crippa chiude al 6° posto per lo Sc Primaluna in 17’47”0 seguita al 7° da Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski) in 18’25”9, all’8° da Sophia Artusi (Sc Primaluna) in 18’36”8 e al 10° da Aurora Ruzza (Nordik Ski) in 22’02”.

7,5km per la categoria Giovani/Seniores femminile

Valentina Maj del Cs Carabinieri davanti a tutte con 20’37”0. Le nostre, tutte del Nordik Ski, si piazzano al 6° posto con Aurora Invernizzi in 24’05”9 e al 10° con Angelica Selva in 26’49”7.

Ultima gara con la Giovani/Seniores maschile su 10km

Fabio Pasini, atleta di casa in gara con i colori del Cs Esercito mette tutti dietro sciando in 25’40”6, i nostri arrivano all’11° posto con Aksel Artusi valsassinese in gara con i colori dello Sporting Club Livigno che chiude in 28’14”0. Al 15° posto Martino Vassena (Nordik Ski) in 30’35”8, al 18° Stefan Goretti (Sc Comiunità Montana) in 31’37”1, al 20° Luca Colombo (Sc Primaluna) con 33’28”3, al 21° Simone Bergamini (Sc Primaluna) con 33’59”5, al 25° Francesco Ticozzelli (Nordik Ski) in 35’51”3, al 26° Angelo Pepe (Nordik Ski) in 38’00”4 e al 27° Raoul Ambrosioni (Nordik Ski) in 39’01”5.