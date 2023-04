Scialpinismo. L’As Premana brilla ai campionati italiani giovanili

Due medaglie d’argento e quattro medaglie di bronzo

Sul podio nella Sprintrace e staffetta Erika Sanelli, Martino Utzeri, Siria Pomoni

PREMANA – Trasferta sulle nevi delle Dolomiti per la squadra giovanile di scialpinismo dell’As Premana che, sulle nevi del Col Gallina, nella zona del Passo Falzarego, ha partecipato alla Cortina Skimo Cup, gara che assegnava anche i titoli italiani.

Ricco il bottino complessivo dei premanesi: 2 medaglie d’argento e 4 di bronzo. Nella Sprintrace Under 20 Erika Sanelli conquista la medaglia di bronzo, mentre al maschile 8° posto di Antonio Corti. Nella Under 18 arriva il prezioso argento di Martino Utzeri; mentre nella categoria Under 16 Siria Pomoni sale sul terzo gradino del podio, al 9° posto la compagna di squadra Chiara Gianola. Nella pari categoria maschile 6° Cristian Rozzoni e 18° Jacopo Gianola. Nono posto nella gara Assoluta per Barbara Sangalli.

Nella staffetta Under 20 argento per Erika Sanelli con Tommaso Colombini (Pol. Albo-

saggia) a 36”1 dai vincitori. Martino Utzeri è terzo con Olga Corti (Pol. Albosaggia) nella Under 18. Altro bronzo grazie a Siria Pomoni che ha corso con Federico Pacchiarini (Sc 13 Clusone) nella Under 16, 5° posto per Cristian Rozzoni con Giulia Visinoni, 7° posto per Chiara Gianola con Mattia Giacomelli (Sc Alta Valtellina) e 8° posto per Jacopo Gianola con Gioia Bordoni (Pol. Albosaggia). Barbara Sangalli, nei Senior con Sandro Radesco (Ossola Ski Team) ha concluso, al 6° posto