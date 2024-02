L’Associazione Ultreya dona un “Pilot” destinato alla cura dei bambini

Al Centro Maria Letizia Verga di Monza il momento di incontro e ringraziamento

VALMADRERA – Al Centro Maria Letizia Verga di Monza, mercoledì scorso, si è svolto un momento di incontro e ringraziamento tra il personale del reparto di Ematologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo e l’associazione di Valmadrera Ultreya in cammino con Luca, che ha donato un’attrezzatura di nome “Pilot”, utile a confermare in modo intra-procedurale il corretto posizionamento dei cateteri venosi centrali nei bambini in cura presso il centro. Tale sistema consente di risparmiare ai bambini il controllo radiologico della posizione del catetere oltre a garantire una procedura di posizionamento più rapida e sicura.

Il dottor Fabio Pavan, anestesista e responsabile del progetto, ringraziando l’associazione ha sottolineato ulteriormente l’utilità dell’apparecchio e ha ricordato quanto sia fondamentale il sostegno generoso di amici e associazioni. Gianni Magistris, presidente di Ultreya, ha espresso la soddisfazione di consiglio e associati per aver sostenuto un progetto dedicato ai piccoli pazienti del Centro.

Alla cerimonia presenti anche Ida e Dario Brusadelli, soci di Ultreya che hanno perso Davide due anni fa. Grazie a loro l’associazione valmadrerese è venuta a conoscenza della necessità per il reparto dove era stato curato il loro bambino dello strumento donato. Con l’intento di mantenere vivi gli ideali di Luca, nel cui nome è nata l’associazione, è stato compiuto un ulteriore passo, questa volta nei confronti dei bambini che lui tanto amava.