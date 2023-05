Barzio: dal Pnrr oltre 350mila euro per migliorare la raccolta rifiuti

Sono quattro gli interventi che verranno finanziati grazie al contributo del Pnrr

Prevista anche la creazione dell’area di raccolta rifiuti. Il sindaco: “Un’opera necessaria e attesa da tempo”

BARZIO – L’installazione di un distributore di sacchetti per la raccolta differenziata, la realizzazione di una casetta ecologica a Concenedo, di un’ecostazione ad accesso controllato con sensori di riempimento e di un’area per la raccolta rifiuti. Sono i quattro interventi che verranno finanziati grazie ai 353mila euro ottenuti dal Comune grazie alla partecipazione a un bando del Pnrr insieme a Silea e appositamente riservati all’ottimizzazione dei processi di raccolta dei rifiuti.

“Questi interventi richiederanno una spesa totale di 360mila euro, quindi, considerando il contributo statale, il Comune di Barzio dovrà utilizzare fondi propri per soli 7mila euro – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. Dei quattro interventi il più impegnativo è, chiaramente, quello che porterà alla creazione dell’area di raccolta rifiuti. Un’opera necessaria e attesa da tempo, che permetterà di ottimizzare il processo di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti”.

L’ubicazione della nuova area non è ancora ben definita: “Stiamo dialogando con gli enti interessati per definire tutte le specifiche che tale area di raccolta dovrà soddisfare. Sarà dotata di cassonetti auto compattanti e di cassoni per il conferimento dell’umido, del vetro e della plastica. Il ritiro verrà poi effettuato dal personale di Silea”.

“Sono diversi anni che si sta lavorando a questo progetto e ora, finalmente, speriamo si possa realizzare – continua Arrigoni Battaia – sperando che non ci sia un ripensamento e/o impossibilità a procedere da parte dei soggetti interessati. Rivolgiamo un ringraziamento a Silea per il supporto fornito, permettendoci di soddisfare le richieste per raggiungere un adeguato livello di meccanizzazione del processo di raccolta rifiuti”.

L’ecostazione ad accesso controllato, posizionata presumibilmente nel parcheggio di via Provinciale, permetterà di agevolare la raccolta soprattutto da parte dei turisti e proprietari di seconde case che vengono a Barzio il fine settimana e/o che non hanno la possibilità di esporre i rifiuti nelle date indicate.

La casetta ecologica verrà posizionata a Concenedo al posto dell’attuale box adibito a WC laterale al lavatoio; questa ubicazione è quella più consona, in quanto è nei pressi di un parcheggio pubblico e quindi di facile accesso e le utenze necessarie sono già presenti.

Obiettivi del progetto sono, da un lato, il consolidamento e l’incremento della percentuale di raccolta differenziata (obiettivo al 71%), dall’altro il miglioramento della fruizione del servizio da parte dell’utenza e l’efficientamento dei processi di raccolta rifiuti.

Non è da dimenticare che aumentare la raccolta differenziata, non solo porta dei benefici oggi ed alle generazioni future in termini di minor inquinamento, ma incide anche sull’economia di noi tutti, abbassando il costo della Tari.