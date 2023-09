Introbio: inaugurata la passerella per l’ingresso inclusivo a Villa Migliavacca

Ieri presso la sede municipale è stata presentata la rampa per il nuovo ingresso agli uffici comunali

Il sindaco Airoldi: “Siamo un paese fortunato dove fanno notizia queste belle iniziative”

INTROBIO – Una giornata dedicata all’inclusività nel paese valsassinese. Alle 15 di ieri, venerdì, a Villa Migliavacca è stata inaugurata la nuova passerella per accedere alla sede comunale.

“Il messaggio che vorrei passasse di questo momento sono i valori che vengono trasmessi – ha esordito il sindaco Adriano Airoldi – A volte si da importanza a eventi e manifestazioni ritenute di rilievo e blasonate che però non trasmettono quelle virtù che fanno una comunità sana e di valore. Qua presenti ora ci sono persone importanti perché dedicano il loro tempo agli altri e fanno tanto per questi ragazzi. Siamo fortunati che questo momento diventi una notizia, non come purtroppo per altre località dove a far parlare sono attività criminose. Introbio è un paese ordinario dove succedono tante cose belle e dove si fa molto per gli altri. Questa che inauguriamo oggi è un’opera per tutti, per chi ha difficoltà motorie, per gli anziani ma a servizio di tutti i cittadini”.

A conclusione del breve discorso il primo cittadino ha fatto una piccola sorpresa: “Voglio regalare a tutti voi qualche minuto di serenità ascoltando insieme la meravigliosa canzone “La cura” di Franco Battiato”.

Presenti alla cerimonia i ragazzi della Comunità Socio Sanitaria “La Valle”, oltre alle istituzioni e associazioni locali. La struttura per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stata realizzata coni contributi Bim per un costo totale di 25 mila euro.

Dopo l’immancabile taglio del nastro all’interno di Villa Migliavacca è stato allestito un rinfresco offerto dall’Agriturismo le Trote Blu e dalla Cooperativa le Grigne. La giornata dedicata all’inclusività è proseguita in paese con in festeggiamenti per i 40 anni di fondazione della Cooperativa Le Grigne.