Premana. Croce Rossa, mancano volontari: lanciato un appello

PREMANA – Ragioni anagrafiche e assenza di ricambio generazionale: soprattutto per queste ragioni la Croce Rossa di Premana rischia di compromettere la sua attività ordinaria. Una situazione così critica da spingere i sindaci dell’Alta Valsassina a rivolgersi ai cittadini dei Comuni di Premana, Casargo, Crandola, Margno, Pagnona, invitandoli a prendere parte al corso di formazione per entrare a far parte dell’associazione

“Servono giovani, ma anche chi ha qualche anno in più: dalla classe 1959 per i servizi sanitari di urgenza-emergenza 118 e dalla classe 1953 per il servizio trasporto disabili. Serve chi ha tempo libero, ma anche chi ne ha solo un po’. Ognuno può trovare lo spazio che gli è più congeniale”.